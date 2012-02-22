به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این سوگواره که امروز در تالار سوره حوزه هنری تهران برگزار شد، بر اساس آرا هیئت داوران در بخش عکس، هاشم شاکری مقام اول اول شد و مازیار اسدی و مجید خالقی‌مقدم از شهرستان خلخال رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

نخستین سوگواره عاشورایی سرو سرخ با موضوع محرم جلوه های عاشورایی و قوم‌نگاری عاشورایی به صورت کشوری و توسط خبرگزاری فارس برگزار شد.

این جشنواره در سه بخش تصویری عکس، گرافیک و پوستر، مکتوب خاطره‌نویسی، داستان کوتاه و شعر و بخش جنبی فیلمبرداری با تلفن همراه جلوه‌های عاشورایی اجرا می شد.



برگزیدگان جشنواره سرو سرخ با حضور حمید شاه‌آبادی معاون امور هنری وزارت ارشاد و سیدنظام موسوی مدیر عامل خبرگزاری فارس در تالار سوره حوزه هنری تهران معرفی شدند.