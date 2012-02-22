به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم جشنواره سراسری بسته بندی محصولات صنایع دستی گفت: ایجاد شهرک 10 هکتاری صنایع دستی در استان زنجان نیز یکی از اقدامات اخیر برای حمایت از هنرمندان این عرصه است.

وی صنایع دستی را هویت و ماهیت فرهنگ یک کشور دانست و افزود: صنایع دستی هر کشور با تمام ظرافت ها و زیبایی هایی که دارد حامل پیام و فرهنگی مربوط به آن کشور است.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت های صنایع دستی و گردشگری در سطح کشور استفاده کنیم، عنوان: البته با تمام توجه ها و اقداماتی که در دولت نهم و دهم صورت گرفته است، هنوز در این حوزه جای کار وجود دارد.

استاندار زنجان افزود: در دولت نهم و دهم در بحث گردشگری چند صد برابر دولت های قبلی کار شده است ولی به دلیل گستردگی این حوزه هنوز به آن نقطه ایده آل نرسیده ایم.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال های اخیر با فراز و نشیب هایی همراه بوده است، تصریح کرد: این امر اثرات متنفی بر روی موضوعات مختلف آن داشته است.

وی با تاکید بر اینکه بسته بندی صنایع دستی مهم ترین امر در حمایت از هنرمندان است، گفت: در حال حاضر سنتی بودن بسته بندی صنایع دستی در کشور باعث رکود بازار این محصولات شده چرا که باعث افزایش قیمت تمام شده آنها می شود.

در پایان مراسم از سه طرح و سه استان برتر در زمینه بسته بندی محصولات صنایع دستی تجلیل به عمل آمد.

سهراب آرام از استان کردستان، قدسیه زنگی آبادی از استان کرمان و داوود ارسومی از استان مازندران به عنوان صاحبان اثر برتر انتخاب شدند.

همچنین قزوین، تهران و زنجان به ترتیب استان های برتر شناخته شدند.

طی این مراسم از هنرمندان پیشکسوت و حامیان هنرمندان در استان زنجان نیز تجلیل به عمل آمد.