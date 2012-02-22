برنامه های فدارسیون رفع همه نواقص فوتبال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان ظهر سه شنبه در حاشیه مجمع عمومی هیئت فوتبال استان زنجان در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه رفع نواقص بدون اهتمام به سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر نخواهد بود افزود: قطعاً ما نباید با هر شکستی ناامید شویم، بلکه باید تلاش کنیم تا با برنامه‌های مدون همواره حرکتی رو به جلو داشته باشیم که این میسر نخواهد شد مگر با تقویت همه بخش‌های فدراسیون، به گونه‌ای که هر بخش بتواند برنامه‌های خود را به خوبی پیش ببرد و اگر در طول چهار سال گذشته شاهد نقایصی بودیم این نقیصه‌ها به ضعف همین بخش‌ها مربوط می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید به مجموع آراء در انتخابات اخیر فدراسیون احترام گذاشته شود افزود: بدون شک، هیچ‌کس حتی وزارت ورزش نیز به هیچ وجه در روند انتخابات فدراسیون فوتبال تأثیرگذار نیست.

کفاشیان با تأکید بر اینکه همه کسانی که حق رأی در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال را دارند، دارای رأی مخفی هستند ادامه داد: بدون شک، روز 15 اسفندماه امسال همه به طور مستقل و عاری از هرگونه تحمیل و یا اعمال نظر، رأی خود را برای خواهند داد به همین خاطر همه باید به مجموع آراء اخذ شده، احترام بگذاریم.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه در صورت کسب بیشترین آراء در انتخابات فدراسیون و نشستن بر کرسی ریاست فدراسیون فوتبال برای دومین سال پیاپی، برنامه‌های زیادی جهت توسعه فوتبال و روند رو به رشد آن دارد افزود: شاخص‌ترین برنامه‌های فدراسیون جدید در صورت کسب بیشترین آراء، اخذ مجوزهای حرفه‌ای و استاندارد کردن باشگاه‌ها می‌باشد، چرا که معتقدیم اگر باشگاه‌های ما بتوانند به این مهم دست یابند، قطعا فوتبال ایران جهش خوبی خواهد داشت.

کفاشیان همچنین با اشاره به روند آماده سازی تیم‌ملی در رقابت‌های مقدماتی جام‌جهانی 2014 برزیل گفت: با توجه به امکاناتی که تا به امروز فراهم شده است، در تلاش هستیم تا با ایجاد شرایط لازم، زمینه مساعد را برای صعود تیم‌ملی به رقابت‌های جام‌جهانی 2014 برزیل فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه فوتبال باید با برنامه ریزی مناسب و سیاست های مدبرانه به پیش برود افزود: برای رسیدن به خواسته های خود در این رشته ورزشی باید قانونمند وارد عمل شد و به باشگاه ها نیز بر اساس برنامه، فعالیت و خدمات، بودجه تزریق شود.

کفاشیان افزود: مدیریت فوتبال کشور نباید دنبال تعویض و یا پاسخگویی به داور و برد و باخت تیم ها باشد بلکه باید به دنبال قوانین حمایتی برای فوتبال کشور باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: خوشبختانه استان زنجان از زیرساخت‌های بسیار خوبی در بحث فوتبال برخوردار است، به همین خاطر سعی می‌کنیم چندین دیدار از بازی‌های تیم‌ملی فوتسال را به میزبانی زنجان برگزار کنیم همچنین با توجه روند روه به رشد این استان در بحث "آسیاویژن"، راه‌اندازی آکادمی برای آموزش استان‌های همجوار در زنجان به زودی محقق خواهد شد.