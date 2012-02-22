هدف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تربیت افرادی مانند شهید چمران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا یزدیخواه در همایش مدیران منطقه سه که عصر چهارشنبه به مناسبت هفته تربیت اسلامی در مجتمع "خانه معلم" برگزار شد، افزود: کارکرد آموزشی مورد نظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت افرادی در طراز و شأن انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان داشت: شهید دکتر چمران نیز نمونه بارز و الگوی تربیت در طراز جمهوری اسلامی ایران و در تمام ابعاد وجودی مانند علم، معنویت، تقوا و اخلاق، الگو و اسوه محسوب می‌ شود.

این مسئول ادامه داد: وضعیت آموزش و پرورش کنونی با شرایط ایده آل فاصله داشت ولی خوشبختانه این نهاد بزرگ تربیتی توانست به شرایط ایده آل مورد نظر نزدیک شود.

وی در خصوص پیشرفتهای کشور پس از انقلاب اسلامی گفت: کشور پس از 33 سال از وقوع انقلاب اسلامی در همه عرصه‌ های علمی، پزشکی و نظامی پیشرفتهای خوبی کسب کرده است.

با وقوع انقلاب اسلامی ایران، حق و باطل از هم جدا شدند

یزدیخواه در خصوص کارکرد انقلاب اسلامی در جامعه بین‌المللی اضافه کرد: اتفاقی که با وقوع انقلاب جمهوری اسلامی افتاد این بود که حق و باطل از یکدیگر جدا و بسیاری از مفاهیم مانند حقوق بشر، زنان و کودکان دوباره در جهان تعریف شد.

وی به بیان مشخصه‌ های بارز انقلاب اشاره کرده و بیان داشت: یکی از مشخصات شاخص انقلاب ایران این است که شعار‌های اوایل انقلاب مانند "اسقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" و "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی" همچنان شعار‌های امروز کشور ایران هستند.

یزدیخواه وضعیت کنونی کشور را از نظر استقلال بی نظیر عنوان کرد و افزود: در هیچ دوره تاریخی استقلال کشور به این میزان بارز نبوده است.

وی یادآور شد: در سالهایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، امام راحل، کودکان و جوانان کشور را به رقابت علمی با دیگر کشورها فرا می خواند و این نشان از اهمیت مباحث علمی و تربیتی در نظر ایشان دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: به همین علت است که امروز دانشمندان انرژی هسته‌ ای کشور ما کمتر از 30 سال سن دارند و این نشان از پیشرفت علمی کشور ایران دارد.