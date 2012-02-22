کلیه تصمیمات فدراسیون فوتبال در کمال استقلال فکری و عملی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی هیئت فوتبال استان زنجان با تأکید بر اینکه فدراسیون فوتبال در طول چهار سال گذشته با مشکلات زیادی دست به گریبان بوده است، افزود: یکی از برنامه‌های این فدراسیون در طول 4 سال گذشته، برقراری ارتباط و تعامل بین فدراسیون و هیئت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: عدم توازن بودجه باشگاه‌های نیز یکی دیگر از دغدغه‌های فوتبال ایران تلقی می‌شود که امیدواریم با تخصیص بودجه مناسب به همه باشگاه‌ها، فوتبال ایران به طور مساوی از این حیث بهره‌مند شود.

کفتاشیان با بیان اینکه مدیریت فوتبال نباید به دنبال تعویض داور و برد و باخت تیم‌ها باشد، افزود: فوتبال ایران نیازمند آن است که قوانین حمایتی را دنبال کند.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه زنجان از زیرساخت‌های خوبی در بحث فوتبال برخوردار است، افزود: خوشبختانه در این استان فضا برای کار علمی و پایه‌ای وجود دارد لذا ایجاد شعبه‌ای از آکادمی فوتبال، برگزاری دیدارهای دوستانه تیم‌ملی فوتسال ایران در این استان و تبدیل شدن زنجان به منطقه تیم‌های پایه، از جمله اقداماتی است که می‌توان در استان زنجان با اهتمام به زیرساخت‌هایی که در بحث فوتبال دارد، پیاده کرد.