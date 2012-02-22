توقیف 360 کارتن تخم مرغ/ بسیج سلامت نوروز در میناب تشکیل می شود

محمدرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازرسان این مرکز در طی بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهرستان موفق به کشف 360 کارتن تخم مرغ فاقد تاریخ مصرف و مشخصات از یک واحد توزیع کننده موادغذایی شدند.

زارعی با بیان اینکه تمام این محموله کشف شده جمع آوری و توقیف شده است، اظهار داشت: هفته گذشته مقدار 22 قلم اجناس تاریخ گذشته از سوپرمارکتها و فروشگاه های مواد غذایی واقع در بلوار امام (ره) این شهر جمع آوری و معدوم شد.

وی افزود: با متخلفان برابر قانون برخورد و 48 ساعت واحدهای آنان پلمپ شد.

وی همچنین از پلمپ بیش از 20 واحد از صنوف فعال در تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان خبر داد و عنوان کرد: متخلفان علاوه بر پلمپ واحد صنفی به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

زارعی با اشاره به افزایش قیمت ها در رستورانها و هتلهای شهرستان گفت: قیمتها براساس درجه بندی صنوف مشخص و به متصدی واحد برای نصب در معرض دید تحویل داده شده است.

وی همچنین در مورد دستفروشان مواد غذایی و تهیه اقلام مورد نیاز از این طریق توسط شهروندان هشدار داد و عنوان کرد: عرضه مواد غذایی به ویژه نان و ماهی در کوچه ها و پیاده روها غیراصولی و غیربهداشتی است.

زارعی با ابراز اینکه شبکه بهداشت، شهرداری و دیگر دستگاه ها و نهادهای مربوطه تمام سعی و تلاش خود را برای ساماندهی وضعیت کنونی بازار تره بارو ماهی به کار می برند، بیان داشت: فرهنگسازی و خودداری از خرید شهروندان از دستفروشان مواد غذایی مهمترین گام در ساماندهی بازار ماهی و تره بار شهرستان است.

تشکیل بسیج سلامت نوروز با همکاری شهرداری

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان میناب گفت: طرح بسیج سلامت نوروزی با همکاری شهرداری در میناب اجرا می شود.

زارعی هدف از تشکیل و برگزاری این طرح در شهرستان را نظارت کامل بر مسائل بهداشتی هتلها، رستورانها و مراکز رفاهی بین شهری و اماکن اسکان مهمانان نوروزی و کنترل آب آشامیدنی در سراسر شهرستان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت همکاران ما در طرح بسیج سلامت هرساله از یکم اسفند ماه تا 15 فروردین سال جدید به مدت 45 روز از ساعت هشت صبح تا هشت شب با مراجعه به اماکن عمومی و واحدهای تهیه و توزیع مواد غذایی بروند فعالیت واحدها نظارت کامل دارند، اظهار داشت: هرساله در آستانه اعیاد شاهد فعالیت برخی افراد سودجو با تهیه شیرنی های فاقد بسته بندی استاندارد و توزیع آنها به صورت غیراصولی در پیاده روها و کنار کانالهای فاضلاب هستیم که متاسفانه به رغم تذکرها و هشدارهای بهداشتی به مردم از سوی رسانه ها و مسئولین مربوطه باز هم شاهد میل و رغبت مردن نسبت به خرید ازدستفروشان هستیم.

وی متذکر شد: در پی مشاهدات و دریافت شکایات از سوی مردم شهرستان، این واحد با همکاری سد معبر شهرداری با متخلفان و برهم زنندگان نظم عمومی و سلامتی و بهداشت جامعه برخورد کرده است وامسال نیز در صورت مشاهده این مسئله بدون چشم پوشی با این افراد برخورد قانونی خواهد شد.