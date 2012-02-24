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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: کودکان برکت خانه‌های ما هستند، باید قدر آنها را دانسته و به منظور تربیت شایسته و بایسته اهتمام ویژه ای داشته باشیم تا نسل آینده، خلاق، پویا و سازنده باشند.

آیه روز:

وَمَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ نَصِیرًا .

و چرا شما در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف نمى‏جنگید همانان که مى‏گویند پروردگارا ما را از این شهرى که مردمش ستم‏پیشه‏اند بیرون ببر و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده و از نزد خویش یاورى براى ما تعیین فرما .

سوره نساء، آیه 75

حدیث امروز:

پیامبر(ص)

بَیتٌ لا صِبیانَ فیهِ لا بَرَکَةَ فیهِ.

خانه‏اى که کودک در آن نباشد، برکت ندارد.

کنز العمال ، ح 44425

کد مطلب 1541115

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