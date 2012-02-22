تب انتخابات در خراسان رضوی داغ شد/ 289 نفر برای 18 کرسی مجلس رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته در مشهد و شهرستان های خراسان رضوی فعالیت داوطلبان به صورت غیر رسمی آغاز شده بود اما با انتشار اسامی افراد دارای صلاحیت، مرحله رسمی تبلیغات با چاپ پوسترها و مناظرهای انتخاباتی کلید خورد.

در مشهد اسامی 128 داوطلب تایید صلاحیت شده امروز منتشر شد که اسامی آنها به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

در بین این اسامی افرادی از جبهه متحد اصولگریان، جبهه پایداری، جبهه ایستادگی، مستقل ها و گروه های اصلاح طلب مشاهده می شوند.

جواد آرین منش، امیر عباس آیت اللهی، زهرااباصلتی، محمودابراهیمی کهنه قوچان، علیرضاابراهیمی گروی، سیدرضا احمدزاده، محمد علی احمدی، مصطفی اخترشناس، مهدی اخوان زنجانی، سیدحامدافتخار زاده، غلام‌حسین افسری، محمداکبری شمسی خان، نوشین امام وردی زاده، سید رضا امید خدا، زینب مینا امیری مقدم، امیرهوشنگ انصاری، ابوالقاسم باغبان‌نژاد، محمد مهدی برادران خلخالی، فرهادبشارتی، غلام‌حسن بشارتی، سید موسی بنی فاطمی خراسانی، سید هاشم بنی‌هاشمی چهارم، بی بی زهرا بهشتی، محمد علی بیک، علی بیک خراسانی‌نیا، نصراله پژمان‌فر ، حسن پویا، ‌عباسعلی پیروی فاروجی، علی پیله چیان، ‌محمد ناصر توسلی زاده، ‌نیماتوکلی، ‌محمودثابت دیزاوندی،‌ مهدی جانعلی زاده قزوینی، رضا جعفر پور نصیر محله، امیر محمد جعفری، علی‌اکبر جعفری، ‌محمد جوادجغتائی، رضا جلالی، عبدالکریم جوادی، مجید جوادی چهارراه، هادی جودوی،‌ محمد رضا جواهری، ‌داودچوگانیان، نبی الله حاج طالبی، مجید رضا حاجی وثوق، محمدجواد حامد محجوب، حسن حجار کارگر، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، سیده عصمت حسینی،‌ سیده فاطمه حسینی شریف،‌ سید جواد حسینی طباطبایی، ‌علیرضاحق پیما، ‌سید محسن حیدری قلعه نی، سیدهادی خالقی میران، ‌مجید خدایی،‌ علیرضاخوش صفت، محمدرضاخوشنویس،‌ محمد جواد دادخواه،‌ محمد علی دادخواه کلاته، ‌ فریده دانشمند نجار، وجیهه دانشور کارگران ابراهیمی، ‌مریم داودی، هادی دستگرد، محمدعلی دهقانی، ‌ حسین دهقان رحیم بیکی،‌ غلامعلی راستگو، ‌محمد رضا رمضانی، علی روح‌افزا، عبدالرضا رخشانی‌مقدم، علیرضا ریاحی،‌ ناهید زرگرانی، محمدصادق زرگری، هاشم سازگار،‌ احسان سبحانی شهر،‌علی سرافراز یزدی، علیرضا سروش، ‌سید جلال سید و سید احمد سید ابوسعیدی، ‌روزبه شاد، محمد شاه‌بدیع‌زاده، طاوس شایسته پور، محمدصادق شریعتی، ‌ عفت شریعتی کوهبنانی، امیر ا... شمقدری، ‌عباس شیخ وانلو، ‌داود صابری وحید،‌ غلام‌حسین صاحبی، ‌ علی اصغرضیایی لایین- ‌ محمد جوادطبسی، ‌ محمدطبسی زاده‌‌، فریدا ظهوریان، ‌ جوادعلی دوست، ‌نصرت ا... علیزاده یله قارش، سیدجواد علوی سرشت- علی غفوری، انسیه غفوری شعرباف، غلام‌حسین غیبیان طوسی، ‌ حسین فاکرخراسانی، ‌احسان ا... فرخی،‌ هادی فقیهی، ‌ سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، موفق قدسی، بابک قربانی، شهناز قربانی، ‌محمد جواد قره باغی، ‌ هادی قطبی جشوقانی، ‌ سعیدقوامی،‌ جمال قوی، ‌محسن قهار، ‌ جواد کریمی قدوسی،‌ محمد کسرائی فر، منصور کمری زاده، ‌ محمد حسین لایقی، حسین محمدی،‌ محمد محمدی،غلام‌محمد محمدی خرم‌آبادی،‌ سید محمد مرتضوی، محمد امین مرشدلو، احمد مستعلی، خلیل موحدی محصل طوس، سیدمحمدصادق موسویان‌فر، علی مولوی حقیقی، ‌‌سید محمد میر سیدی عنبران،‌ قاسم نظیف کار، محمدابراهیم وطن‌دوست مقدم، سید هادی هاشمی‌نیا، علی‌اصغر یزدان‌بخش.

تا عصر امروز چهارشنبه جبهه متحد اصولگریان یک لیست 5 نفره برای شهر مشهد شامل جواد آرین منش، عفت شریعتی، مولوی حقیقی، حسین قاضی زاده و حجت السلام دکتر بحرینیان را معرفی کرده است.

جبهه ایستادگی نیز بحرینیان، آرین منش، برادران، مولوی حقیقی و شریعتی و جبهه پایداری هم کریمی قدوسی و قاضی زاده، غفوری، بنی هاشم، و پژمان فر را به مردم مشهد معرفی کردند.

گروه ائتلاف جوان خراسان نیز مولوی، قاضی زاده و برادران را معرفی و قرار است در ساعات آینده دو نفر دیگر نیز به این لیست اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لیست اصولگرایان در استان خراسان رضوی در حال جابجایی است و ممکن است تا فردا پنجشنبه که تبلیغات رسمی آغاز می شود، مردم مشهد و سایر شهرهای استان، شاهد چند جابجایی در لیست های انتخاباتی باشند.

گفتنی است، رقابت انتخاباتی در خراسان رضوی بین 289 داوطلب برای تعیین 18 کرسی مجلس از فردا پنجشنبه آغاز می شود.