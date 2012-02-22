اسامی نهایی 205 داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در آذربایجان شرقی 295 نفر برای حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم ثبت نام کرده بودند که پس از سه مرحله رسیدگی، صلاحیت 205 نفر مورد تایید نهایی قرار گرفت که از فردا می توانند تبلیغات انتخاباتی خود را شروع کنند.

وی افزود: از مجموع ثبت نام کنندگان اولیه برای ورود به مجلس نهم در آذربایجان شرقی 27 درصد که شامل 77 نفر است، رد صلاحیت شده اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: این در حالی است که میزان ردصلاحیت شدگان در انتخابات مجلس هشتم برابر با 32.7 درصد کل ثبت نام کنندگان بود.

وی گفت: از میان 205 نامزد انتخاباتی مجلس نهم در آذربایجان شرقی، 42 نفر دارای مدرک دکتری، 121 نفر فوق لیسانس، 38 نفر لیسانس و چهار نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی ادامه داد: در حوزه انتخابیه اهر و هریس 14 نفر، بستان آباد 9 نفر، بناب هشت نفر، تبریز، آذرشهر و اسکو 85 نفر، سراب 10 نفر، شبستر 11 نفر، کلیبر و خداآفرین هفت نفر، مراغه و عجبشیر 13 نفر، مرند و جلفا 12 نفر، ملکان هشت نفر، میانه 10 نفر و ورزقان هفت نفر، هشترود 11 نفر کاندیدای ورود به مجلس نهم شده اند.

آژیده همچنین مجموع شعب در نظر گرفته شده برای آذربایجان شرقی در این دوره از انتخابات مجلس را دو هزار و 790 شعبه عنوان کرد و گفت: دو هزار و 61 شعبه از این تعداد ثابت و 729 شعبه سیار است.

وی در ادامه شمار عوامل اجرایی، بازرسان، ناظران و عوامل انتظامی برای برگزاری شایسته انتخابات مجلس نهم در آذربایجان شرقی را 40 هزار و 470 نفر اعلام کرد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی افزود: از مجموع 15 حوزه انتخابیه کشور که انتخابات در آنها الکترونیکی برگزار خواهد شد، حوزه انتخابیه شبستر از آذربایجان شرقی نیز قرار دارد که اجرای تمام فرایند انتخابات در آن به صورت رایانه ای تعریف شده است.

به گفته آژیده، این حوزه انتخابیه دارای 107 شعبه اخذ رای است که 93 شعبه از مجموع این شعبات ثابت و بقیه سیار است.