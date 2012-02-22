اسکی بازان ایرانی به سه مدال طلا رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش رشته ترکیبی (مارپیچ سرعت و مارپیچ کوچک) و در رده سنی 17 تا 19 سال گروه سنی جوانان، سید مرتضی جعفری مقام نخست، مهدی سولقانی مقام دوم و "برونف" از ازبکستان مقام سوم این دوره از رقابت‌ها را کسب کردند. در رده سنی 15 تا 17 سال گروه سنی جوانان نیز نیما بهاء به مقام نخست دست یافت و دانیال خرمی و سپهر شمشکی عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

براساس این گزارش، در رده سنی 17 تا 19 سال و در گروه بانوان، فروغ عباسی مقام نخست، آکسانا زوبا از ازبکستان مقام دوم و "سینا اترولوا" از قزاقستان مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

همچنین در رده سنی 15 تا 17 سال درگروه بانوان، یون ریکو از کره جنوبی به مقام نخست، نجمه زالی به مقام دوم و سونیا ساوجی به مقام سوم دست یافتند.

به گزارش مهر، فردا پنجشنبه اسکی بازان 10 کشورجهان در رشته مارپیچ بزرگ و روز جمعه نیز در رشته مارپیچ کوچک در پیست بین المللی دیزین با یکدیگربه رقابت خواهند پرداخت، ضمن اینکه مراسم اختتامیه و توزیع جوایز نیز روز جمعه برگزار خواهد شد.