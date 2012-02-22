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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

حاتمف به مهر خبر داد:

احمدی‌نژاد نوروز مهمان تاجیکستان خواهد بود

احمدی‌نژاد نوروز مهمان تاجیکستان خواهد بود

سران 3 کشور فارسی‌زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان در نخستین روز سال نو شمسی در نشستی با موضوع بررسی راه‌های توسعه اقتصادی افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با یکدیگر دیدار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این جمله را عصر امروز چهارشنبه سوم اسفندماه دولت‌علی حاتمف سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در ایران طی یک نشست خبری و در پاسخ به مهر عنوان کرد.

حاتمف در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیین جهانی نوروز امسال با حضور چه شخصیت‌هایی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود، گفت: این آیین با حضور سران 3 کشور فارسی‌زبان آقایان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و امامعلی رحمانف رئیس جمهوری تاجیکستان و برخی از روسای دولت‌های دیگر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود.

به گفته سفیر تاجیکستان در ایران این برنامه در نخستین روز سال نو شمسی و در شهر دوشنبه برگزار می‌شود.

دولت‌علی حاتمف هدف از نشست مشترک روسای 3 کشور فارسی‌زبان در نوروز 91 را بررسی راه‌های رشد اقتصادی افغانستان عنوان کرد.

حاتمف همچنین از برپایی یک نمایشگاه بزرگ فرهنگی، هنری، ورزشی طی 4 روز و با حضور 42 شرکت ایرانی فعال در این حوزه‌ها در شهر خجند برگزار می‌شود.

گزارش تکمیلی این کنفرانس مطبوعاتی متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 1541129

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