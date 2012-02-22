به گزارش خبرنگار مهر، این جمله را عصر امروز چهارشنبه سوم اسفندماه دولت‌علی حاتمف سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در ایران طی یک نشست خبری و در پاسخ به مهر عنوان کرد.

حاتمف در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیین جهانی نوروز امسال با حضور چه شخصیت‌هایی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود، گفت: این آیین با حضور سران 3 کشور فارسی‌زبان آقایان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و امامعلی رحمانف رئیس جمهوری تاجیکستان و برخی از روسای دولت‌های دیگر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود.

به گفته سفیر تاجیکستان در ایران این برنامه در نخستین روز سال نو شمسی و در شهر دوشنبه برگزار می‌شود.

دولت‌علی حاتمف هدف از نشست مشترک روسای 3 کشور فارسی‌زبان در نوروز 91 را بررسی راه‌های رشد اقتصادی افغانستان عنوان کرد.

حاتمف همچنین از برپایی یک نمایشگاه بزرگ فرهنگی، هنری، ورزشی طی 4 روز و با حضور 42 شرکت ایرانی فعال در این حوزه‌ها در شهر خجند برگزار می‌شود.

گزارش تکمیلی این کنفرانس مطبوعاتی متعاقبا ارسال می‌شود.