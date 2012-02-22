تجار و بازرگانان نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صادرات غیرنفتی ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علی مبارکی ظهر چهارشنبه در مراسم هفتاد و هفتمین سالروز تاسیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن زاهدان اظهار داشت: در دنیای کنونی تجار و بازرگانان استان باید بیش از گذشته به مباحث الکترونیکی و تجارت الکترونیک اهمیت دهند.

وی گفت: تجارت و بازرگانی یکی از اصلی ترین راه کارها برای پیشرفت هر کشور است و سند توسعه سیستان و بلوچستان نیز بر مبنای تجارت و بازرگانی تدوین شده و روز به روز نیز بر رونق تجارت استان افزوده شده است.

وی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در دولت های نهم و دهم برای پیشرفت و توسعه صادرات غیرنفتی استان اقدامات بسیار مناسبی از جمله ایجاد راه آهن، جاده ترانزیتی، بازارچه های مرزی متعدد و ... انجام شده و در آینده نیز با راه اندازی راه آهن چابهار به مشهد و توسعه بندر چابهار می توان شاهد توسعه چشمگیر تجارت و بازرگانی در سیستان و بلوچستان بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: اتاق بازرگانی صنایع و معادن زاهدان یکی از قدیمی ترین اتاق های بازرگانی در کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن زاهدان نیز در این مراسم گفت: اتاق بازرگانی صنایع و معادن زاهدان با سابقه ای بیش از 75 سال، در سال 1314 هجری شمسی به نام اتاق تجارت تاسیس شده است.

عبدالحکیم ریگی میرجاوه افزود: در سال 1354 این اتاق به نام اتاق بازرگانی صنایع و معادن تغییر نام یافت و به منظور فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، ‌تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده است.

وی اظهار داشت: کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین و همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور گسترش صادرات غیرنفتی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی زاهدان است که نقش بسیار تاثیرگذاری در امر صادرات بویژه صادرات غیرنفتی ایفا می کند.

وی گفت: در حال حاضر اتاق بازرگانی صنایع و معادن زاهدان دو هزار نفرعضو دارد.