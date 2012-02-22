حداد عادل: امروز همه سابقه جبهه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد ، اصولگرایان اولین همایش سراسری نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان سه شنبه 2 اسفند در تالار آدینه با حضور کاندیداهای سراسر کشور جبهه متحد اصولگرایان برگزار شد که این همایش بزرگ با حاشیه های جالبی همراه بود.

ورود علی لاریجانی به سالن همایش پیش از ورود خیلی از نمایندگان و آغاز برنامه نشان از وقت شناسی و اهمیت همایش جبهه متحد برای رئیس مجلس داشت.

ورود و خروج همزمان احمد توکلی و علی لاریجانی به این همایش و خوش و بش صمیمی این دو در طول برنامه نشان از رابطه گرم خانوادگی این دو چهره شاخص اصولگرایی و مجلس داشت.

مجری برنامه پیش از دعوت از علی لاریجانی رئیس جملاتی را از رهبر انقلاب در وصف وی قرائت کرد: «تشکر می کنم از جناب آقای لاریجانی... همچنین بخصوص به خاطر این موضع گیری صریح و روشنی که نسبت به مستکبرین، نسبت به آمریکا نسبت به زیاده خواهی ها و یاوه گوهای بین المللی، از زبان شما نمایندگان محترم ابراز کردند. بنده باید از مجلس محترم تشکر کنم به خاطر اینکه این مواضع را در طول این دوره تا امروز و ان شاءالله تا آخر دوره، به طور واضح از خود بروز و نشان داده است. خیلی برای کشور و برای انقلاب سرشکستگی داشت اگر احیانا در یکی از این قضایای مهم سیاسی و این حوادث گوناگون دچار خطا میشد یا موضع گیری نمی کرد یا بدتر از آن، موضع گیری غلط می کرد. اینکه مجلس در قضایای مختلف سیاسی دنیا، در هجمه های دشمنان به جمهوری اسلامی، قرص و محکم، واضح و آشکار ایستاد و موضع گرفت، واقعا جای افتخار دارد، جای تشکر دارد»

از حاشیه های دیگر این همایش حضور نمایندگان مجلس هشتم و کاندیداهای مجلس نهم از طیف های مختلف اصولگرا از سراسر کشور در کنار یکدیگر بود. این وحدت و هماهنگی بین نیروهای انقلاب تداعی کننده این جمله امام خمینی (ره) بود که بر روی بنری در این همایش نوشته شده بود: «بزرگترین آرزوی پس از پیروزی ایجاد وحدت است»

اشعاری که مجری برنامه قبل از دعوت از حدادعادل برای سخنرانی در وصف رهبر انقلاب خواند و مورد تحسین حضار قرار گرفت از سروده های حداد عادل بود و کم تر کسی به این موضوع آگاه بود:

ای دو چشمانت چراغ شام یلدای همه

آفتاب صورتت خورشید فردای همه

ای دل دریایی ات کشتی نشینان را امید

وی نگاه روشنت فانوس دریای همه

ای بیان دلنشینت بارش باران نور

وی کلام آتشینت آتش نای همه

خنده های گاه گاهت خنده خورشید صبح

شعله لرزان آهت شمع شب های همه

قامتت نخل بلند گلشن آزادگی

سرو سرسبزی سزاوار تماشای همه

گر کسی از من نشانی از تو جوید، گویمش

خانه ای در کوچه باغ دل ، پذیرای همه

لاله زار عشق یکدم بی گل رویت مباد

ای گل رویت بهار عالم آرای همه

مجری برنامه همچنین پیش از دعوت از غلامعلی حداد عادل جملاتی را از رهبر انقلاب در وصف رئیس مجلس هفتم قرائت کرد: «یکی از چیز هایی که من واقعا باید از برادران مجلس هفتم، بخصوص جناب آقای دکتر حداد عادل تشکر کنم این است که حقا و انصافا تلاش زیادی در مجلس هفتم می شد برای اینکه نگذارند بین دولت و بین مجلس اختلافات به وجود بیاید. واقعا تلاش و کار می شد. حالا بعضی از رسانه ها و مطبوعات و منبردارهای سیاسی بی انصافی هایی می کنند. خطوط اساسی و خوبی هم – حقا و انصافا- تعقیب شد؛ نه دوستان شما طرفداران مجلس- و نه دشمنان شما نمی توانند منکر آنها شوند. مجلس نشان داد برای او مساله اساسی جبران ضعف طبقات ضعیف و مردمان فقیر ودور ماندگان از بسیاری از امتیازات است؛... در زمینه ی سیاستهای اصل 44 مجلس چپاسخ خوبی داد... از جمله نقاط قوت بسیاری بارز در این مجلس، مواضع محکم واصولی در مسائل بین المللی و در مواجهه با استکبار بود... این مجلس مجلس در موضع رفیع و والای مجلس قانونگذاری ایستاد.

حداد عادل در بخشی از سخنرانی خود ضمن انتقاد از برخی افراد که وقتی در لیست جبهه قرار نگرفتند خودشان به تنهایی یک جبهه تشکیل دادند گفت: در آستانه انتخابات هر فردی که نامش در فهرست قرار نمی گیرد یک جبهه تشکیل می دهد. امروز با تشکیل این همه جبهه دیگر می توان گفت، همه سابقه جبهه دارند!

در پایان این همایش دیدار صمیمی و گرم کاندیداهای شهرستانی با نمایندگان تهران، جالب بود. برخی کاندیداها به حداد می گفتند شما با ما عکس یادگاری بیندازید حتما رای اول تهران می شوید!

گلایه های مهرداد بذرپاش درحاشیه این همایش به نزدیکان لاریجانی به خاطر اخباری که علیه اصولگرایان در یکی از رسانه‌های منسوب به لاریجانی منتشر شده بود از دیگر حاشیه های دیگر این همایش بود.

