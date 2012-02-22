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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

سمینار علمی بیماریهای نادر برگزار می شود

سمینار علمی بیماریهای نادر، نهم اسفند ماه جاری همزمان با روز جهانی بیماریهای نادر به همت بنیاد بیماریهای نادر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد بیماریهای نادر در راستای عمل به وظایف ذاتی خود در ارتقای دانش متخصصان علوم پزشکی، جامعه و بیماران نادر طی فراخوانی از تمام اساتید و پژوهشگران دعوت کرده است تا مقالات آموزشی و پژوهشی خود را در حوزه‌ بیماری‌های نادر به بنیاد بیماریهای نادر ارسال نمایند.

محورهای موضوعی فراخوان شامل بیماریهای نوروموسکولار، نورومتابولیک، نقص ایمنی، نقش ژنتیک در تشخیص و پیشگیری بیماریهای نادر، بحث آزاد (بیماریهای دهان و دندان، پوست ومو در بیماران نادر) است.

این همایش 4 امتیاز بازآموزی دارد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.bonyadnader.ir مراجعه یا با شماره تلفن 44454044-9 تماس بگیرند.

مقالات برگزیده در کتاب مقالات همایش سالانه گرامیداشت روز جهانی بیماریهای نادر در تاریخ 9 اسفند هر سال ارائه خواهند شد.

کد مطلب 1541143

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