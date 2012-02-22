سمینار علمی بیماریهای نادر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد بیماریهای نادر در راستای عمل به وظایف ذاتی خود در ارتقای دانش متخصصان علوم پزشکی، جامعه و بیماران نادر طی فراخوانی از تمام اساتید و پژوهشگران دعوت کرده است تا مقالات آموزشی و پژوهشی خود را در حوزه‌ بیماری‌های نادر به بنیاد بیماریهای نادر ارسال نمایند.

محورهای موضوعی فراخوان شامل بیماریهای نوروموسکولار، نورومتابولیک، نقص ایمنی، نقش ژنتیک در تشخیص و پیشگیری بیماریهای نادر، بحث آزاد (بیماریهای دهان و دندان، پوست ومو در بیماران نادر) است.

این همایش 4 امتیاز بازآموزی دارد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.bonyadnader.ir مراجعه یا با شماره تلفن 44454044-9 تماس بگیرند.

مقالات برگزیده در کتاب مقالات همایش سالانه گرامیداشت روز جهانی بیماریهای نادر در تاریخ 9 اسفند هر سال ارائه خواهند شد.