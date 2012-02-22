مابه ترویج اسلام به قرائت امام وانقلاب اسلامی همت می گماریم وپایبندیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به اهمیت این استان اظهار داشت: قم از اهمیت فوق العاده‌ای در ذهن اجتماع، رهبری، مسئولان اجرایی و قضایی و تقنینی برخوردار است، بنابراین نگاه سازمان تبلیغات اسلامی به قم یک نگاه ویژه است.



وی اضافه کرد: وجود حوزه علمیه و مراجع و علما در این استان و سابقه دیرینه قم در انقلاب اسلامی و نشر معارف تشیع اهمیت ویژه‌ای به این استان بخشیده است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر برخی اصطلاحات نظامی مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ اظهار داشت: مقام معظم رهبری از جبهه مهاجم فرهنگی و جبهه خودی در عرصه فرهنگ سخن می‌گویند و به کارگیری این اصطلاحات حتما برای ایشان نوعی نگاه به صحنه دارد.



حجت‌الاسلام خاموشی تاکید کرد: نگاه به صحنه رهبر معظم انقلاب اسلامی اشراف عمیق در اوضاع جاری به ایشان داده است.



وی وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی را در استخراج مفاهیم قله‌ای فرمایشات مقام معظم رهبری و انطباق آن با فعالیت‌ها را بسیار مهم خواند و تصریح کرد: یعنی ما علاوه بر شرح وظایف خودمان به عنوان لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری و در ملازمات فرهنگی که باید السابقون السابقون باشیم، باید به جمیع فرمایشات ایشان لبیک عمومی بدهیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: مقام معظم رهبری جبهه فعالیت دشمن را تنها در عرصه نظامی، یا اقتصادی و یا سیاسی نمی‌بینند، بلکه این تهاجم را در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی، دانشی، اقتصادی و جنبه‌های مدنی و تاریخی می‌بینند.



انتشار روزنگار تاریخ در سه جلد



وی تدوین کتاب روزنگار تاریخ را حاصل توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و تاکید کرد: شورای انقلاب فرهنگی جلد اول این کتاب را منتشر کرده و انتشار جلد دوم و سوم این کتاب را به انتشارات امیرکبیر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار کرده است.



حجت‌الاسلام خاموشی تاکید کرد: جلد دوم روزشمار تاریخ منتشر شده و جلد سوم آن نیز در حال انتشار است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به عدم شناخت کافی نسل کنونی با هویت‌سازان علمی، تاریخی و فرهنگی اظهار داشت: ممکن است نسل کنونی درباره مولوی و فردوسی شناختی داشته باشند اما بسیاری از دانشمندان گذشته کشور را نمی‌شناسند، از این رو باید به این دانشمندان هویت و شناخت داد.



لزوم تدوین مهندسی فرهنگی



وی با ذکر مطالبه دیگر مقام معظم رهبری در مورد تدوین مهندسی فرهنگی گفت: باید مدیریت جامع داشته باشیم، چراکه اگر جبهه‌ای به خودش آرایش نگیرد دشمن در درونش نفوذ می‌کند و در مقابل جبهه‌ای که آرایش خوبی داشته باشد نفوذپذیری آن کار ساده‌ای نخواهد بود.



حجت‌ الاسلام خاموشی تاکید کرد: مقام معظم رهبری از اصطلاحاتی همچون تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی استفاده کردند تا ما بدانیم که اگر حواسمان نباشد اینها اتفاق می‌افتد.



جنگ نرم پیش زمینه جنگ نظامی



وی با بیان اینکه جنگ نرم پیش زمینه جنگ سخت استکبار جهانی خواهد بود، به تجربه جنگ نیروهای ناتو در عراق اشاره کرد و افزود: در جریان این نبرد تانک‌های آمریکا تا نزدیکی بغداد رسیده بودند ولی حتی یک آر پی جی به سمت آنها شلیک نشده بود. به خاطر اینکه آمریکا ابتدا در جنگ رسانه پیروز شد و توانست دل مردم عراق را خالی کند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: این تصور ابلحانه‌ای است که کسی فکر کند صدام در برابر تجاوز آمریکا جنگیده است، به خاطر اینکه صدام وجود دست نشانده‌ای بود که آمریکا او را از صحنه حذف کرد.



حجت‌الاسلام خاموشی تصریح کرد: آمریکا می‌خواست همین ترفند را در کشورهای اسلامی دیگر اجرا کند ولی نفوذپذیری انقلاب اسلامی ایران آنقدر زیاد بود که ملت‌های به پاخاسته منطقه مانع از اجرایی شدن این توطئه شوم شدند.



جنگ نرم جامعه را استحاله می‌کند



وی با بیان اینکه جنگ نرم جامعه را از عزت تهی می‌کند اظهار داشت: اثر نامطلوب دیگر جنگ نرم این است که جامعه را استحاله می‌کند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی جنگ فرهنگی دشمنان را مهم دانست و گفت: دشمن در این حوزه به گونه‌ای تمام عیار و تمام قد ایستاده است و ما باید هم جبهه معارض را بشناسیم و هم باید جبهه خودی را در برابر جنگ نرم تقویت و بسیج کنیم.



وی با بازخوانی بخشی از مطالبات مقام معظم رهبری از سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تقویت برنامه‌های هیئت، مسجد، کانون، منبر و خطیب کار با اهمیتی است اما باید در سایر عرصه‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هم ورود داشته باشیم.



ایران برنده تحریم‌ها



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشار اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: وقتی زمزمه تحریم نفت ایران مطرح شد کشوری همچون هند، نفت ایران را در قبال فروش طلا خریداری کرد که این معاملات اقتصادی نشان دهنده شکست تحریم‌هاست.



وی ادامه داد: تحریم نفت ایران فرصت بسیار خوبی برای کشور ما ایجاد کرد که از تکیه بر تک محصولی فارغ شود.



حجت‌الاسلام خاموشی گفت: در مقالاتی که از سوی تحلیل‌گران اقتصادی در اروپا نوشته می‌شود، ایران برنده تحریم‌ها محسوب می‌شود.



اسلام بدون انقلاب اسلامی را قبول نداریم



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح الزامات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی پرداخت و تاکید کرد: فرهنگ انقلاب اسلامی باید فهم شود. متاسفانه برخی‌ها بر روی اسلام بدون انقلاب اسلامی بحث می‌کنند. ما این را قبول نداریم چراکه اسلام انقلاب اسلامی مهم است.



وی فهم و قرائت انقلاب اسلامی از منظر امام و رهبری را حائز اهمیت دانست و افزود: سخنان موسس و مروج انقلاب اسلامی برای ما حجت است.



نفی نظام سلطه از الزامات جبهه فرهنگی



حجت‌الاسلام خاموشی نفی نظام سلطه را یکی دیگر از الزامات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: برخی‌ها این طور نگویند که اگر یک بار با آمریکا دست بدهیم تمام مشکلات برطرف می‌شود. اصلا انقلاب اسلامی برای نفی نظام سلطه و قطع ارتباط با آمریکا به پیروزی رسید.



وی ادامه داد: عدالت خواهی و ظلم ستیزی یکی دیگر از الزامات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است و اگر این مهم را از فرهنگ خودمان کنار بگذاریم فرهنگ به مناسکی صرف تبدیل می‌شود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: اگر ویژگی ولایت پذیری از فرهنگ انقلاب اسلامی جدا شود دیگر چیزی از او باقی نمی‌ماند.



حجت‌الاسلام خاموشی تدوین مدل زندگی اسلامی را یکی دیگر از الزامات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برشمرد و با ذکر نمونه‌هایی از اسراف در روش زندگی برخی افراد و تبعات منفی گرایش به سرمایه‌داری اظهار داشت: سبک زندگی از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه در آن خانواده، تربیت، آموزش، تعالیم، تعاون، اخلاق و... وجود دارد.



وی با تاکید بر اینکه باید برای رسیدن به سبک زندگی اسلامی تلاش کنیم تاکید کرد: ادله روایی زیادی برای مفهوم سازی این مدل برای به روزکردن و عرفی کردن سبک زندگی وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد.