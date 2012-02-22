۲۵ درصد پیشرفت در ساماندهی تابلوی پزشکان مشهدی ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر طراحی و بهسازی محیط شهری شهرداری مشهد از ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی ساماندهی تابلوی پزشکان خبر داد و افزود: تابلوهای غیر مجاز دوگانه و واقع در باغچه‌ها و پیاده‌روها با همکاری نظام پزشکی و مناطق جمع آوری شده است.

حسین برلیانی با بیان اینکه در ضوابط جدید رنگ تابلوها زمینه سفید با متن آبی پررنگ و ۳.۱ پایین تابلو زمینه آبی پررنگ الزامی است، افزود: ۷۵ درصد باقیمانده مربوط به تابلوهایی است که با استانداردهای فیزیکی و ساختاری منطبق است اما متن و رنگ زمینه آن‌ها بر پایه سلیقه بنا شده‌ است.

وی با اشاره به اینکه موارد مربوط به مطبها و مؤسسات پزشکی مستقر در معابر با عرض کمتر از ۴ متر باید در کمیته تشخیص بررسی شود، تصریح کرد: کمیته تشخیص ساماندهی تابلوهای پزشکان به صورت منظم هر ماه به بررسی وضعیت تابلوهای مطب‌ها و موسسات پزشکی می‌پردازد.

وی محتویات تابلوها را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: آنچه که در تابلوها به عنوان وضعیت حرفه‌ای و خدمات شغلی صاحبان حرف پزشکی به نمایش گذاشته می‌شود باید با مندرجات پروانه مطب سازگاری و انطباق داشته باشد.

برلیانی آخرین ویرایش آیین نامه نصب تابلو را مورد توجه قرار داد و افزود: معابری که در یک فاصله طولی ۳۰۰ متری حداقل ۵ تابلوی راهنمای پزشکی داشته باشند پر تراکم و سایر معابر کم تراکم تلقی می‌گردند.

وی با اشاره به اینکه در طرح ساماندهی ارائه شده خیابان‌های احمدآباد، دانشگاه و کوهسنگی و بلوارهای سجـاد و وکیل آباد پر تراکم اعلام شدند، تصریح کرد: در مناطق پر تراکم، مجتمع و موسسـات پزشکی (رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه) که طبق دستورالعمل منع نصب تابلو در معبر را دارند، فقط مجاز به نصب تابلو راهنما، طبق طرح تدوین شده بر روی پایه تابلوی نام معابر در تقاطع قبل و بعد از مرکز یا موسسه هستند.

وی در خصوص ابعاد تابلوهای رادیولوژی، آزمایشگاه ها و موسسات پزشکی گفت: ابعاد حداکثر برابر ۷۰ سانتی متر ارتفاع و ۱۰۰ سانتی متر طول و رنگ آن نیز زمینه سفید با نوشتار آبی پررنگ است.

مدیر طراحی و بهسازی محیط شهری بیان کرد: داروخانه ها و درمانگاههای شبانه روزی از قائده حاکم بر مناطق پرتراکم مستثنی می باشند و اجازه نصب یک تابلوی راهنما در معبر به ابعاد ۴۰×۶۰ سانتی متر به صورت لایت باکس با رنگ زمینه سفید و رنگ نوشتار خاص هر گروه شغلی را، برابر ضوابط دارند.

وی با تاکید بر اینکه موارد دارای ابهام از سوی مناطق مورد شناسایی قرار می‌گیرد، اذعان داشت: تمامی مواردی که از سوی مناطق، به مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری اعلام شود، جهت طرح در کمیته تشخیص به سازمان نظام پزشکی مشهد ابلاغ می‌شود.

برگزاری نخستین جشنواره شهر ایده آل من در مشهد

مشاور جوان منطقه ۲ شهرداری مشهد از برگزاری نخستین جشنواره شهر ایده آل من با هدف توجه به محیط شهری از نگاه شهروندان به خصوص شهروندان جوان، شناخت و به تصویر کشیدن نقاط قوت و کاستی های شهر مشهد، ارائه راهکارهایی برای بهبود آن و کمک به ایجاد فضاهای شهری مناسب در مشهد خبر داد.

محمد حسین خوشنویس دبیر اجرایی این طرح افزود: این جشنواره، با استفاده از نظرات شهروندان به خصوص جوانان و ارائه راهکار و ایده های آنان در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت فضاهای شهری، به رفع نواقص و کاستی ها و همچنین تقویت فضاهایی با هویت شهری، کمک شایانی می کند.

وی تصریح کرد: این جشنواره در رده های سنی مختلف، در دو بخش عکاسی حرفه ای و آماتوری برگزار می شود و فراخوان آن از ۱۵ اسفند ماه جاری آغاز و وتا ۱۵ اردیبهشت ۹۱ ماه ادامه دارد.

خوشنویس افزود: بخش ویژه این جشنواره مسابقه نوروز رضوی است که علاقه مندان می توانند علاوه بر عکس، ایده های خود را در زمینه های معماری و شهرسازی، خدمات شهری، حمل و نقل، فرهنگی و فنی و عمران ارائه دهند.

مشاور جوان منطقه دو شهرداری مشهد بیان داشت: سه نمایشگاه از آثار و ایده های برتر در نقاط مختلف مشهد برگزار می شود و پس از آن کتابی از ایده ها و عکس های ارسالی به چاپ خواهد رسید.

وی انجام این طرح را سبب ایجاد تعاملات سازنده و مفید بین شهرداری با شهروندان و یک فرصت مناسب برای استفاده مسئولان و مدیران شهری به منظور بهبود کاستی ها و نواقص سطح شهر دانست و گفت: این عکس ها و ایده ها به معاونت های مربوطه ارسال می شود تا اقدامات لازم در جهت رفع آن ها صورت بگیرد.

خوشنویس یادآور شد: این جشنواره به همت گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد و با همکاری انجمن های علمی، معماری، شهرسازی، گرافیک دانشگاه های شهر مشهد برگزار می شود.

راه اندازی سامانه حفاری شهر مشهد

مدیرهماهنگی و برنامه ریزی امورعمرانی شهرداری مشهد از راه اندازی سامانه الکترونیکی حفاری شهرمشهد در سال ۹۱ خبرداد.

مجتبی زمانیان در پنجمین نشست کمیسون حفاری که با حضور نمایندگان دادستانی، فرمانداری، شرکت‌های خدماتی وشهرداری‌های مناطق تشکیل شد افزود: برای طراحی و راه اندازی این سامانه از کارشناسان و مشاوران مربوط بهره گیری شده و پس از اجرایی شدن آن، امکان ثبت درخواست و صدور مجوز حفاری از طریق سامانه و بدون مراجعه حضوری فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح درچند مرحله اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: در مرحله اول صدور مجوزهای حفاری به صورت الکترونیک، مرحله دوم روند بازدیدهای کارشناسان ما از اجرای حفاری‌ها و در مرحله آخر صدور پایان کار از طریق سامانه اجرایی می‌شود.

وی اظهارداشت: شرکت‌های خدماتی درحال حاضر برای صدورمجوز به شهرداری‌های مناطق مراجعه می‌کنند وگرفتن استعلامات هم باید به شکل حضوری انجام شود که زمان‌بر است، اما با اجرای این طرح این اقدامات به طور کلی از طریق سامانه و به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.

وی درمورد تسریع عملیات حفاری درپایان سال تصریح کرد: در مصوبات کمیسون‌های حفاری همواره تاکید براتمام حفاری ها تا ۱۵اسفند شده است که بعد از آن، عملیات مرمت و پاکسازی محل انجام گیرد تا محیط شهری به منظور استقبال شایسته از زائران حضرت رضا(ع) آماده باشد.

کسب رتبه دوم درسامانه کنترل پروژه

شهردارمنطقه ۲ گفت: با توجه نظارت مدیران سامانه کنترل پروژه بر عملکرد این منطقه، توانستیم رتبه دوم را در این سامانه کسب کنیم.

رضا ظفرجعفرزاده با اشاره به این که بحث مدیریت پروژه‌های عمرانی از بحث‌های قابل توجه است، افزود: با بهره گیری از پروژه‌های عمرانی، این سامانه‌ها به روز و قابل کنترل می‌شوند و با اجرای این سامانه می‌توانیم طرح‌ها و پروژه‌ها مورد بررسی قرار دهیم.

وی تصریح کرد: واحد کنترل پروژه جهت ایفای نقش و رسالت خود، نیازمند مدارک، تشکیلات، قوانین، وسایل و گزارش کارها است که شهرداری این منطقه با توجه به رعایت این موارد توانست این رتبه را کسب کند.

وی اظهارداشت: این سامانه دراداره های مناطق ۱۳ گانه مشهد راه اندازی شده است که در آن اطلاعات شناسنامه قراردادها، فایل‌های برنامه‌ریزی(msp)، درصد پیشرفت پروژه‌های در دست اقدام شهرداری این منطقه توسط اداره برنامه ریزی منطقه وارد سیستم می‌شود.

شهردارمنطقه ۲ ادامه داد: در قسمت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی در دست اقدام نیز شهرداری این منطقه تاکنون ۷۵درصد پیشرفت داشته است.