آذربایجان غربی 2 میلیون رای دهنده دارد/ 20 هزار رای اولی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم فتح الهی افزود: میزان واجدین شرایط رای دراستان در مقایسه با دوره هشتم نمایندگی مجلس شورای اسلامی 181 هزار و 928 نفر بیشتر است.

وی با اعلام اینکه در دوره هشتم انتخابات مجلس، 100 نفر از آذربایجان غربی احراز صلاحیت شده بودند، گفت: در این دوره با اینکه این تعداد به 90 نفر تقلیل یافته ولی به لحاظ کیفی رشد قابل توجهی را می توان دید که تحصیلات همه این نامزدها به غیر از تعدادی از نمایندگان فعلی، کارشناسی ارشد و دکتری است و این موضوع موجب می شود کیفیت انتخابات از ابعاد مختلف بالا رود.

فتح الهی در تشریح مراحل بررسی صلاحیتهای نامزدهای نمایندگی مجلس نهم عنوان کرد: از 172 نفر ثبت نام کرده، در مرحله اول در هیئتهای اجرایی 81 نفر تایید صلاحیت، در بررسی هیئتهای نظارت شورای نگهبان استان نیز 73 نفر تایید صلاحیت و در نهایت هئیت مرکزی شورای نگهبان 88 نفر را تایید صلاحیت کرد و بعد از بررسی نهایی در شورای نگهبان 90 نفر به عنوان کاندیداهای تایید صلاحیت شده در استان آذربایجان غربی اعلام شدند.

وی تعداد نمایندگان استان را 12 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، 3 نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، یک نفر از بوکان، یک نفر از پیرانشهر و سردشت، دو نفر از میاندواب، شاهین دژ و تکاب، یک نفر از خوی و چایپاره، یک نفر از سلماس ، یک نفر از ماکو، چالدران، شوط و پلدشت، یک نفر از مهاباد و یک نفر هم از نقده و اشنویه به مجلس نهم راه خواهند یافت.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی درباره نامزدهای نمایندگی نیز گفت: 15 درصد نامزدها دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 71 درصد فوق لیسانس، 12 درصد دکتری و دو درصد مدرک حوزوی دارند. 3.5 درصد پزشک ، 21 درصد مدرس دانشگاه، 20 درصد فرهنگی ، 24 درصد کارمند، 6 درصد نماینده مجلس، 15 درصد شغل آزاد و 10 درصد هم بازنشسته هستند.

معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی همچنین در خصوص ترکیب سنی کاندیداها نیز گفت: 39 درصد در فاصله سنی 30 تا 39 سال، 43 درصد در فاصله سنی 40 تا 49 سال، 16 درصد در فاصله سنی 50 تا 59 سال و 2 درصد در فاصله سنی 60 تا 69 سال هستند.

1856 صندوق اخذ رای در آذربایجان غربی

رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه با اعلام اینکه 1856 صندوق اخذ رای در سراسر استان در روز انتخابات دایر می شود ادامه داد: از این تعداد 1050 حوزه ثابت و 806 حوزه نیز سیار خواهند بود. همچنین 804 مورد از این شعبات شهری و 1052 شعبه روستایی هستند.

فتح الهی با اشاره به اینکه تمام ارکان قدرت از خود مردم ریشه می گیرند، اضافه کرد: اجرای انتخابات که نماد رسمی مشارکت سیاسی مردم است جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی وزارت کشور است، مردم از راه انتخابات قدرت قانونی خود را در عرصه سیاسی تثبیت می کنند.

تاکنون تخلفی گزارش نشده است

وی با اعلام اینکه تا کنون هیج تخلف انتخاباتی گزارش نشده است،‌ افزود: نقد منصفانه عملکرد دستگاههای اجرایی موضوعی بود که در این همایش از نامزدها خواسته شد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی در ادامه در خصوص برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای در استان گفت: مقرر بود به ازای هر استان یک حوزه و جمعا 31 حوزه تمام اتوماتیک برای برگزاری انتخابات در کشور در نظر گرفته شود اما این تعداد هفته پیش به 15 حوزه کاهش یافت که به همین علت در استان آذربایجان غربی هیچ حوزه تمام اتوماتیک جهت اخذ رای نخواهیم داشت.

وی افزود: برگزاری انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه استان نیمه ‌مکانیزه خواهد بود و 90 درصد کارهای آنها به صورت رایانه ای انجام می ‌گیرد.

ارائه کارت ملی و شناسنامه الزامی است

وی با اعلام اینکه هویت رای دهندگان با ارایه کارت ملی در شعب اخذ رای احراز می شود، اظهار داشت: همه مراحل انتخابات رایانه ای خواهد بود و تنها انداختن برگ رای در صندوقها دستی است.

فتح الهی ادامه داد: کاندیداهای نمایندگی مجلس باید در عرصه ملی فکر کنند و با ارایه برنامه های کلان جایگاه توسعه استان را در عرصه پیشرفتهای ملی ارتقا دهند، نباید با محدود نگری و سطحی دیدن امور، از مسائل اساسی و بین المللی غفلت کنند.

وی ارایه طرح و برنامه مدون و کیفیت بخشی به نوع فعالیتهای سیاسی در فضای تبلیغات انتخابات را از دیگر انتظارات برشمرد و افزود: کیفی شدن برنامه های سیاسی و تبلیغی تاثیر مستقیمی در روشنگری اجتماعی و در نتیجه انتخاب صحیح مردم دارد.