تمرینات تیم مینی بسکتبال فرخشهر آغاز شد

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت بسکتبال فرخشهر برای توسعه ورزش بسکتبال طرحها و برنامه های جدیدی را آغاز کرده است.

وی بیان داشت: توسعه یک ورزش برای قهرمانی باید از سنین پایین آغاز شود وآموزش توسط مربیان با تجربه انجام شود.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر گفت: در این راستا هیئت بسکتبال فرخشهر تمام توان خود را بر روی ورزشکاران نوجوان و سنین پایین گذاشته است.

وی عنوان کرد: قوی کردن پایه بسکتبال در این شهر ضرورت دارد و این مهم هدف اصلی این هیئت در سال 91 است.

سید سجاد حسینی عنوان کرد: تمرینات هیئت بسکتبال فرخشهر در رده سنی مینی در سالن آزادی این شهر انجام می شود و علاقه مندان می توانند برای حضور و ثبت نام به سالن آزادی این شهر مراجعه کنند.

فرخشهر سومین شهر بزرگ چهار محال و بختیاری است و بیش از35 هزار نفر جمعیت دارد.