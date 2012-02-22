111 دانش آموز در مدرسه دخترانه صدرای بروجن تحصیل می کنند

فرشته محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دبیرستان دخترانه صدرای بروجن از سال 85 تأسیس شده است و هم اکنون این مدرسه دارای 111 دانش آموز دختر درگروه های تحصیلی مختلف است.

وی افزود: دانش آموزان این مدرسه تا کنون در مسابقات استانی و کشوری رتبه های برتری کسب کرده اند.

محمدیان عنوان کرد: آمار قبولی دانش آموزان این مدرسه در آزمون دانشگاهها در سالهای گذشته نشان دهنده این است که آموزش در این مدرسه به خوبی و به صورت تخصصی انجام می شود.

مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن تاکید کرد: آموزش در دبیرستان دخترانه صدرای بروجن توسط دبیران باتجربه و مجرب انجام می شود.

بروجن در فاصله 55 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.