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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

محمدیان در گفتگو با مهر:

111 دانش آموز در مدرسه دخترانه صدرای بروجن تحصیل می کنند

111 دانش آموز در مدرسه دخترانه صدرای بروجن تحصیل می کنند

بروجن - خبرگزاری مهر: مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن گفت: در حال حاضر 111 دانش آموز در دبیرستان صدرای بروجن تحصیل می کنند.

فرشته محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دبیرستان دخترانه صدرای بروجن از سال 85 تأسیس شده است و هم اکنون این مدرسه دارای 111 دانش آموز دختر درگروه های تحصیلی مختلف است.

وی افزود: دانش آموزان این مدرسه تا کنون در مسابقات استانی و کشوری رتبه های برتری کسب کرده اند.

محمدیان عنوان کرد: آمار قبولی دانش آموزان این مدرسه در آزمون دانشگاهها در سالهای گذشته نشان دهنده این است که آموزش در این مدرسه به خوبی و به صورت تخصصی انجام می شود.

مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن تاکید کرد: آموزش در دبیرستان دخترانه صدرای بروجن توسط دبیران باتجربه و مجرب انجام می شود.

بروجن در فاصله 55 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 1541151

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