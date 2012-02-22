مذاکره با ایران به مصلحت آمریکا است/ گزینه پذیرش جهانی ایران هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، "ریچارد هاس" و "مایکل لوی" تحلیلگران آمریکای در مقاله ای مشترک که روزنامه وال استریت ژونال امروز آن را منتشر کرده نوشتند: به نفع آمریکاست که به راه حل مذاکره با ایران روی آورد، تحریمها علیه ایران هر میزان هم که شرایط را دشوار کند اما نمی تواند وضعیت را به طور نهایی فیصله بدهد.

این دو تحلیلگر تاکید کردند: اقدام نظامی علیه ایران نیز راه حل ریشه ای موضوع نخواهد بود چون در پی آن ایران به سازندگی دوباره روی می آورد و با تصحیح اشتباهات گذشته تاسیسات جدیدی را می سازد.

در ادامه این تحلیل آمده است: گزینه دیگر پیش روی غرب و جهان این است که ایران هسته ای را حتی بصور ت محدود بپذیرند.

ریچارد هاس و مایکل لوی در ادامه نسبت به از سرگیری مذاکرات در موضوع هسته ای با ایران ابراز خوشبینی کرده اند.