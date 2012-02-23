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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲:۱۰

جوانمرد در گفتگو با مهر:

"کرگدن" 15 اردیبهشت کلید می خورد

"کرگدن" 15 اردیبهشت کلید می خورد

این کارگردان سینما از کلیدخوردن این فیلم با تعویق چند ماهه در 15 اردیبهشت ماه 91 خبر داد.

مجید جوانمرد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به دلیل نابسمانی اقتصادی سرمایه گذار فیلم از ما مدتی زمان خواست و به همین دلیل ساخت "کرگدن" به اردیبهشت ماه سال آینده موکول شد.

وی افزود: در این فیلم قصد داریم از حضور بازیگرانی چون جمشید هاشم پور، فرامز قریبیان، نیکی کریمی و یکتا ناصر استفاده کنیم. تا روشن شدن وضعیت سرمیاه فیلم با این بازیگران قرارداد می بندیم.

"کرگدن" یک فیلم اجتماعی، حادثه‌ای است که تمام صحنه‌های آن در خیابان‌های تهران فیلمبرداری می‌شود. مجید جوانمرد تاکنون ساخت فیلم‌های سینمایی چون "شکار روباه"، "عروسی خون"، "دستمزد"، "شکار" و... را برعهده داشته است.

کد مطلب 1541155

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