به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسن‌زاده ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی هیئت فوتبال استان زنجان افزود: فوتبال یک ورزش باقاعده بوده و یک ورزش روندگرا است نه نتیجه‌گرا، در حالی که نتیجه‌گرایی مفرط ضربه سختی به فوتبال و باشگاه‌ها زده است.



وی افزود: خوشبختانه زنجان جزو استان‌هایی است که انعکاس انضباطی آن خیلی خوب بوده است و این بدین معنا است که مسائل سخت انضباطی از این استان مشاهده نشده است.

حسن زاده با بیان اینکه امروز فوتبال در سطح جهان روندگرا شده است ولی متاسفانه ما گاهی در شهرستان، استان و کشور نتیجه گرا هستیم گفت: امروز کشورهایی که فوتبال مدرن دارند و به آن افتخار می کنند نشان می دهد که روندگرا هستند.

وی با بیان اینکه امروز روندها تغییر کرده است و باید در فوتبال واقعا روندگرا بود، افزود: حتی نتیجه گرایی مفرط امروز آنقدر به فوتبال کشور ضربه زننده است که به راحتی در عرض یک هفته، دو یا سه مدیر عوض می شود و اگر تیم ها ببازند و حتی تیم ملی بزرگسالان نتیجه نمی گیرد دیگر فراموش می شود که چقدر ساخت و ساز و فعالیت و کار در فدراسیون صورت گرفته است همچنین رئیس هیئت فوتبال استان زنجان با تأکید بر اینکه این هیئت در طول سه سال اخیر همه کارهای خود را با برنامه انجام داده و امروز دارای کارنامه مشخصی است، گفت: اولین اولویت بعد از برگزاری مجمع انتخابات، تغییر ساختار سنتی هیئت فوتبال بود که خوشبختانه امروز تا حدود زیادی به این مهم دست یافته‌ایم. همچنین با اتخاذ برنامه‌هایی، سعی داشتیم تا با تجهیز شهرستان‌ها هیئت‌های فوتبال را در تمام استان به یک انسجام برسانیم.

فریدون اصفهانیان با بیان اینکه تا به امروز تلاش‌های زیادی در بحث "آسیاویژن" در این استان صورت گرفته است، افزود: برای رشد و توسعه فوتبال باید شرایط خاصی حاکم شود تابتوانیم به اهدافمان دست یابیم ‌اما متأسفانه شرکت‌ها و کارخانجاتی که در این استان به فعالیت مشغولند، هیچ انگیزه‌ و تمایلی برای سرمایه‌گذاری در عرصه ورزش ندارند و این در حالی است که از منابع این استان برای کسب درآمد استفاده می‌کنند.