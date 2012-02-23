تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهارم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با اول ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و سوم فوریه سال 2012 میلادی.

- تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی ساعت 19 امشب در ورزشگاه الوصل دبی به مصاف تیم اردن می‌رود.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* گیتی پسند اصفهان - شهیدمنصوری قرچک، ساعت 15:30، سالن پیروزی اصفهان

* فولاد ماهان اصفهان - صبای قم، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان

* گسترش فولاد تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن شهیدپورشریفی تبریز

* راه ساری - میثاق تهران، ساعت 16، سالن شهید رسول حسینی ساری

* لبنیات ارژن شیراز - علم و ادب سایپا، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز

* دبیری تبریز - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز

* شرکت ملی حفاری ایران - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن نفت اهواز

- دور برگشت از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* توئنته هلند - استوا بخارست رومانی

* آیندهوون هلند - ترابوزان ترکیه

* آتلتیک بیلبائوی اسپانیا - لوکوموتیو مسکوی روسیه

* والنسیای اسپانیا - استوک سیتی انگلستان

* بروژ بلژیک - هانوفر آلمان

* پائوک یونان - اودینزه ایتالیا

* استانداردلی‌یژ بلژیک - ویسلاکراکوی لهستان

* منچستریونایتد انگلستان - آژاکس هلند

* آتلتیکومادرید اسپانیا - لاتزیوی ایتالیا

* شالکه آلمان - ویکتوریا پلژن جمهوری چک

* المپیاکوس یونان - روبین کازان روسیه

* بشیکتاش ترکیه - براگای پرتغال

* اندرلشت بلژیک - آلکمار هلند

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - لژیا ورشوی لهستان

* متالیست خارکیف اوکراین - ردبول سالزبورگ اتریش

هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه الف:

* پیکان تهران - صنعت ساری، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای شهر قدس

* گسترش فولاد تبریز - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز

* اتکا گلستان - فولاد یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی گرگان

* شهرداری اراک - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* استیل آذین سمنان - مس رفسنجان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی سمنان

* شهرداری بندرعباس - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس

* ایرانجوان بوشهر - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه بهشتی بوشهر

گروه ب:

* شیرین فراز کرمانشاه - شهرداری یاسوج، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* نساجی مازندران - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه وطنی قائمشهر

* گهر زاگرس درود - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی درود

* پاس همدان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان

* نیروی زمینی تهران - تربیت یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

* کاوه تهران - ماشین‌سازی تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه هما تهران

* صنعتی خوزستان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

- مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا امروز هم در پیست بینالمللی دیزین پیگیری می‌شود که اسکی بازان در رشته مارپیچ بزرگ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.