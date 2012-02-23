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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر اردن و پیگیری هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهارم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با اول ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و سوم فوریه سال 2012 میلادی.

- تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی ساعت 19 امشب در ورزشگاه الوصل دبی به مصاف تیم اردن می‌رود.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* گیتی پسند اصفهان - شهیدمنصوری قرچک، ساعت 15:30، سالن پیروزی اصفهان
* فولاد ماهان اصفهان - صبای قم، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان
* گسترش فولاد تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن شهیدپورشریفی تبریز
* راه ساری - میثاق تهران، ساعت 16، سالن شهید رسول حسینی ساری
* لبنیات ارژن شیراز - علم و ادب سایپا، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
* دبیری تبریز - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز
* شرکت ملی حفاری ایران - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن نفت اهواز

- دور برگشت از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* توئنته هلند - استوا بخارست رومانی
* آیندهوون هلند - ترابوزان ترکیه
* آتلتیک بیلبائوی اسپانیا - لوکوموتیو مسکوی روسیه
* والنسیای اسپانیا - استوک سیتی انگلستان
* بروژ بلژیک - هانوفر آلمان
* پائوک یونان - اودینزه ایتالیا
* استانداردلی‌یژ بلژیک - ویسلاکراکوی لهستان
* منچستریونایتد انگلستان - آژاکس هلند
* آتلتیکومادرید اسپانیا - لاتزیوی ایتالیا
* شالکه آلمان - ویکتوریا پلژن جمهوری چک
* المپیاکوس یونان - روبین کازان روسیه
* بشیکتاش ترکیه - براگای پرتغال
* اندرلشت بلژیک - آلکمار هلند
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - لژیا ورشوی لهستان
* متالیست خارکیف اوکراین - ردبول سالزبورگ اتریش

هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود: 
گروه الف:
* پیکان تهران - صنعت ساری، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای شهر قدس
* گسترش فولاد تبریز - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز
* اتکا گلستان - فولاد یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی گرگان
* شهرداری اراک - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* استیل آذین سمنان - مس رفسنجان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی سمنان
* شهرداری بندرعباس - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس
* ایرانجوان بوشهر - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه بهشتی بوشهر

گروه ب:
* شیرین فراز کرمانشاه - شهرداری یاسوج، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
* نساجی مازندران - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* گهر زاگرس درود - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی درود
* پاس همدان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* نیروی زمینی تهران - تربیت یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
* کاوه تهران - ماشین‌سازی تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه هما تهران
* صنعتی خوزستان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

- مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا امروز هم در پیست بینالمللی دیزین پیگیری می‌شود که اسکی بازان در رشته مارپیچ بزرگ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 1541166

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