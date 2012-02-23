تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهارم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با اول ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و سوم فوریه سال 2012 میلادی.
- تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی ساعت 19 امشب در ورزشگاه الوصل دبی به مصاف تیم اردن میرود.
- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* گیتی پسند اصفهان - شهیدمنصوری قرچک، ساعت 15:30، سالن پیروزی اصفهان
* فولاد ماهان اصفهان - صبای قم، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان
* گسترش فولاد تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن شهیدپورشریفی تبریز
* راه ساری - میثاق تهران، ساعت 16، سالن شهید رسول حسینی ساری
* لبنیات ارژن شیراز - علم و ادب سایپا، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
* دبیری تبریز - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز
* شرکت ملی حفاری ایران - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن نفت اهواز
- دور برگشت از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ اروپا امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* توئنته هلند - استوا بخارست رومانی
* آیندهوون هلند - ترابوزان ترکیه
* آتلتیک بیلبائوی اسپانیا - لوکوموتیو مسکوی روسیه
* والنسیای اسپانیا - استوک سیتی انگلستان
* بروژ بلژیک - هانوفر آلمان
* پائوک یونان - اودینزه ایتالیا
* استانداردلییژ بلژیک - ویسلاکراکوی لهستان
* منچستریونایتد انگلستان - آژاکس هلند
* آتلتیکومادرید اسپانیا - لاتزیوی ایتالیا
* شالکه آلمان - ویکتوریا پلژن جمهوری چک
* المپیاکوس یونان - روبین کازان روسیه
* بشیکتاش ترکیه - براگای پرتغال
* اندرلشت بلژیک - آلکمار هلند
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - لژیا ورشوی لهستان
* متالیست خارکیف اوکراین - ردبول سالزبورگ اتریش
هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه الف:
* پیکان تهران - صنعت ساری، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای شهر قدس
* گسترش فولاد تبریز - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز
* اتکا گلستان - فولاد یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی گرگان
* شهرداری اراک - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* استیل آذین سمنان - مس رفسنجان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی سمنان
* شهرداری بندرعباس - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس
* ایرانجوان بوشهر - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه بهشتی بوشهر
گروه ب:
* شیرین فراز کرمانشاه - شهرداری یاسوج، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
* نساجی مازندران - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* گهر زاگرس درود - گلگهر سیرجان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی درود
* پاس همدان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* نیروی زمینی تهران - تربیت یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
* کاوه تهران - ماشینسازی تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه هما تهران
* صنعتی خوزستان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
- مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا امروز هم در پیست بینالمللی دیزین پیگیری میشود که اسکی بازان در رشته مارپیچ بزرگ با یکدیگر به رقابت میپردازند.
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