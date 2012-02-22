دشمنان نظام می خواهند سلامت انتخابات را زیر سئوال ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر چهارشنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه دولتی یاسوج افزود: عده‌ای به دنبال این هستند که موهبت انتخابات را به دردسر تبدیل کنند و سلامت آن را زیر سئوال ببرند اما بدانند که این حرف و سخن دشمنان نظام است.

وی در ادامه عنوان کرد: قشر فرهیخته دانشجو برای انتخاب اصلح به قیم نیاز ندارد و دانشجویان از آن دسته اقشاری هستند که خودشان به دیگران بصیرت می‌بخشند و برای حضور در انتخابات و انتخاب آگاهانه نیازی به پند و اندرز ندارند.

نیکزاد افزود: انتخابات دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی است و فرمایشات رهبری این است که انتخابات برای کشور مصونیت‌بخش خواهد بود.

وی تصریح کرد: همه سعی ما بر این است که در انتخابات استان دستور رهبری را اجرا کنیم و در چارچوب قانون گام برداریم.

استاندار تاکید کرد: چون مردم این استان موضوع انتخابات را با حساسیت دنبال می‌کنند ما نیز وظیفه داریم که دغدغه‌های آن‌ها را با حساسیت بیشتری پیگیری کرده و نگرانی‌های آن‌ها را در این زمینه برطرف کنیم.

وی به یکی از کارهای مهم انجام گرفته برای رفع دغدغه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: ‌از ماه‌ها قبل در شورای اداری این استان به مدیران ارشد استانی اعلام کردیم برای جلوگیری از هرگونه شائبه‌ای در عزل و نصب‌ها در این مدت و حتی در رده‌های پایین مدیریتی اقدامی صورت نگیرد تا سوء استفاده انتخاباتی تلقی و استنباط نشود.

نیکزاد به تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: تا هنگامی که به صورت مشخص از تخلفات و با ارائه سند معتبر به ما گزارشی داده نشود نمی‌توان در این زمینه کسی را متهم کرد.

وی با بیان این اینکه همه کاندیداها می‌توانند بر سر صندوق‌های رای نماینده‌ای داشته باشند، تصریح کرد: اگر در هر صندوقی به ما گزارشی ارائه شود که در آن ‌جا تخلفی شکل گرفته است به سرعت وارد عمل خواهیم شد و جلوی تخلف را با اهرم‌های قانونی خواهیم گرفت .

استاندار افزود: این استان 643 صندوق رای خواهد داشت و این تعداد هرگز در نظام جمهوری اسلامی 644 و یا 642 صندوق نخواهد شد.

وی اظهار داشت: این مملکت قانون دارد و بحث‌هایی که در مورد صندوق اضافی و رای تقلبی می‌شود در شان مردم و این نظام نیست.