طرح نظارتی ویژه نوروز 91 اجرا می شود

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، طرح نظارتی ویژه نوروز 91 در سراسر سیستان و بلوچستان اجرا می شود.

وی گفت: این طرح نظارتی با توجه به فرارسیدن سال نو و افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها در روزهای پایانی سال و ایام تعطیلات نوروزی و لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر وضعیت بازار کالا و خدمات به خصوص کالاهای اولویت دار اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار، تامین مایحتاج عمومی مردم و جلوگیری از هر گونه کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت ها عنوان کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: این طرح نظارتی شامل دو مرحله است که مرحله مقدماتی آن بر محورهای عمومی از جمله تبلیغات، ‌اطلاع رسانی، ‌هماهنگی و برگزاری جلسات با دستگاه های ذیربط از یکم اسفندماه آغاز شده است.

وی گفت: مرحله دوم این طرح نیز از 11 اسفندماه با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه در این ایام، پایش مستمر بازار عرضه و تقاضا، برنامه ریزی برای تامین، توزیع و ارائه بموقع کالا و خدمات، تشدید بازرسی و نظارت بر کمبود واحدهای تولیدی و توزیعی خدماتی و رسیدگی سریع گزارشات و شکایات مردمی اجرا می شود.