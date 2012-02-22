انتقاد فومنی از مجالس هفتم و هشتم در مناظره با حبیبی و روانبخش

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زارع فومنی دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات عصر امروز در مناظره با محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی و عضو جبهه متحد اصولگرایان و حجت الاسلام قاسم روانبخش عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اینکه تشکل متبوعش در انتخابات شرکت می کند افزود: با شعار ولایت مداری، پیشرفت و عدالت محوری در صحنه انتخابات حاضر خواهیم شد، ضمن آنکه اصول نظام قانون اساسی و ولایت فقیه را نیز قبول داریم و به آن پایبندیم.

وی گفت: اما نقدی به نحوه عملکرد اصولگرایان داریم و آن نقد این است که مجالس هفتم و هشتم کاملا در اختیار اصولگرایان بود، اما می توان با آمار اعلام کرد که این مجالس ضعیف ترین مجالس ما بودند.

فومنی تأکید کرد: جبهه مردمی اصلاحات با افراطی گری فتنه و جریان انحرافی مخالف است حال می خواهد این موارد در جریان اصولگرا باشد یا در جریان اصلاح طلب در هر جریانی تعریف شود ما با آن مخالفیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به برنامه جبهه مردمی اصلاحات در انتخابات افزود: می خواهیم جراحی اقتصادی در کشور انجام دهیم، چرا که اکنون مشکلات زیادی در عرصه اقتصادی و معیشت مردم وجود دارد، می خواهیم این مشکلات را برطرف کنیم.

وی خطاب به حبیبی و روانبخش گفت: به جای مردم تصمیم نگیرید اجازه دهید که آنان خود تصمیم گیری کند، اگر مردم ما را انتخاب کرده اند که خدمت می کنیم اگر هم انتخاب نکردند باز به رأی آنها احترام خواهیم گذاشت.

در این مناظره حجت الاسلام روانبخش عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در پاسخ به اظهارات فومنی افزود: آقای فومنی خیلی آتشین صحبت کردند، ایشان بر اصل ولایت فقیه، قانون اساسی، تأکید کردند پس اگر مواضع وی اینگونه باشد ما هم عضو جبهه مردمی اصلاحات هستیم چرا که ما هم به دنبال اصلاحات هستیم.

روانبخش با یادآوری این نکته که چه مباحث و مواضعی در مجلس ششم مطرح شد، گفت: آقای فومنی به گونه ای اظهار نظر کردند که گویا در دوران اصلاحات همه چیز بر وفق مراد بود، فقط کافیست عملکرد مجلس ششم را مرور کنیم. رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس ششم از آنان خواسته بودند تا اولویت خود را در مسائل اقتصادی قرار دهد اما چه شد؟

وی گفت: مگر همین مجلس ششم نبود که به حکم حکومتی مقام معظم رهبری بی توجهی کرد، اکثریت آن مجلس را دوستان شما بر عهده داشتند.

همچنین محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به فومنی گفت: وی به گونه ای صحبت کرد که من احساس کردم در این نشست یک اصولگرای داغ حضور یافته است، آقای فومنی شما نمی توانید تاریخ گذشته را منکر شوید.

وی با اشاره به اینکه طرح هدفمند شدن یارانه ها از سوی دولت فعلی اجرایی شد، افزود: دولت اصلاحات می دانست اقتصاد سوبسیدی مضر است اما چه کرد؟

وی گفت: مجلس ششم در اختیار دوستان شما بود، اما در همین مجلس شاهد تحصن نمایندگان و شعارهای آنها علیه استبداد بودیم، آنها واقعا به ناصرالدین شاه شعار می دادند؟!

وی خاطرنشان کرد: در آن زمان وزیر خارجه انگلیس بر این اعتقاد بود که اگر طرح 3 فوریتی در مجلس ششم به تصویب برسد ما از آن استقبال می کنیم و نایب رئیس این مجلس استقبال خود را از این طرح اعلام کرد. این چه مواضعی بود که بیان می شد؟

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تجربه تلخ شورای شهر اول افزود: اختلاف ها در شورای شهر به جایی رسید که شهردار وقت مجبور به استعفا شد، از سوی دیگر در همین دوران بود که عده ای شهادت را تمسخر می کردند، آقای فومنی چه کسانی حماسه عظیم عاشورا را به مسخره گرفته بودند، کارنامه دوستان شما کاملا مشخص است.

حبیبی افزود: در فتنه 88 اکثر دوستان شما یا سکوت کردند یا از فتنه پشتیبانی کردند، توضیح دهید.

بنابراین گزارش فومنی افزود: من در این جمع در کنار دو نفری قرار گرفته ام که این دو نفر خود در انتخابات با یکدیگر رقابت می کنند.

وی گفت: مگر می توان منکر اصول بود ما وارد عرصه انتخابات شده ایم چون قانون اساسی و اصل مطلقه ولایت فقیه را قبول داریم و معتقدیم که باید بر اساس اصول و ارزش ها حرکت کرد.

فومنی خاطرنشان کرد: من منکر حمایت و فعالیتی که در ستادهای خاتمی و کروبی کردند نمی شود اما آیا همین شورای نگهبان نبود که این افراد را در آن دوران تأیید صلاحیت کرد، من در دوره ای از آنان حمایت می کردم در دوره ای که آنان مورد تأیید نظام بودند و رهبری بارها از خاتمی تعریف کرده بودند.

دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات تأکید کرد: ما شدیداً مخالف هرگونه آشوب و هرج و مرج در کشور هستیم.

فومنی در ادامه به انتقاد از نحوه استیضاح سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس وی را استیضاح و با کمال احترام بار دیگر به او رأی اعتماد داد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین به انتقاد از نحوه تبلیغات اصولگرایان در سطح شهر تهران پرداخت و گفت: حقیقتا این بنرها از جا تأمین می شود، ما هنوز نتوانسته ایم پول بنر خود را تأمین کنیم.

روانبخش در ادامه این مناظره خطاب به فومنی گفت: وظیفه مجلس همین است، مخالفین و موافقین در استیضاح اظهار نظر می کنند و سرانجام نمایندگان به آن رأی اعتماد می دهد.

روانبخش ادامه داد: من هم در زمینه نحوه تبلیغ بنرها با شما موافق هستم ضمن آنکه ما پیش از این انتقاد خود را به قالیباف و لاریجانی اعلام کرده بودیم.

هفته نامه 9 دی انتقادی را به لاریجانی کرد و این انتقاد باعث شد تا این هفته نامه توقیف شود. باید آستانه تحمل و صبر خود را بالا بریم.

رهبر معظم انقلاب تأکید کرده بودند که به کانون های قدرت و ثروت وصل نشوید، آقای لاریجانی که در قدرت حضور دارد و حضور آنان در ساختار قدرت قابل قبول نیست.

حبیبی درباره سیاست جبهه متحد اصولگرایان افزود: سیاست جبهه متحد جذب حداکثری است به خصوص پس از بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه باید تلاش خود را بر اساس جذب حداکثری قرار دهیم.

وی گفت: در جریان اصولگرا ما اصولگرای صد در صد و اصولگرای نود درصد نیز داریم باید تلاش کنیم اصولگرایی که در درصد پایینی قرار دارد در مرتبه بالاتر قرار گیرد.

حبیبی درباره وحدت جبهه پایداری با جبهه متحد در مجلس نهم افزود: بنا داریم انسجام اصولگرایان را کماکان در مجلس نهم حفظ کنیم اما نباید منکر اختلاف سلیقه ها شد، اختلاف سلیقه ها را مفید می دانم و نباید انتظار داشت که در مجلس نهم هیچ اختلاف سلیقه ای وجود نداشته باشد.

بنابراین گزارش یکی از دانشجویان از فومنی دبیرکلی جبهه مردمی اصلاحات سوال کرد؟ آیا واقعا شما اصلاح طلب هستید؟ که وی در پاسخ گفت: من خود را به عنوان اصلاح طلب قبول دارم ضمن آنکه بدانید اصلاحات ارث پدری کسی نیست.