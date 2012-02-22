همایش "آئین زندگی متعالی" با رویکرد تحکیم بنیان خانواده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولایت الله درویشی عضو انجمن مشاوران ایران در این همایش گفت: با مطالعات گونه شناسی انجام شده در استان چهارمحال و بختیاری الگوهای خانواده، عقلا نی-عاطفی ، سلطه گر متمرکز، سلطه گر توزیع شده و الگوی مقابله ای دراین منطقه شناخته شده اند.

وی گفت: مراحل تکمیل خانواده گذر از مراحل مهم همسر گزینی وهدف گذاری و توجه به ملاک های پایبندی درونی به اخلاق مذهبی و دینی و سابقه فرهنگی خانواده است.

درویش افزود: خانواده ای که الگویش در نظام اسلامی و خانواده دینی قرار گرفته باشد در برابر استراتژی های اعمال شده علیه خانواده های ایرانی در امان خواهد بود.

عضو انجمن مشاوران ایران اظهار داشت: تعریف جامعه شناسان از خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی متفاوت است با تعریف این بنیان که مائده الهی و اولین خلقت خداوند است و بنابراین خانواده چون هر پدیده دیگر نیاز به مراقبت در برابر آسیب ها دارد.

ولایت الله درویشی با تاکید بر نگرش و تحلیل عاقلانه زن و مرد در خانواده گفت: یکی از مهمترین پیشنهادات برای استمرار خانواده، گسترش انتخاب عاقلانه است.

وی تنوع طلبی همسران را نشان از بی هویتی دانست و گفت: هدف گذاری ذهنی و عینی در ازدواج مبنای ازدواج عاقلانه در خانواده خواهد بود.

ارتقا شاخص های فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری



کارشناس ارزیابی عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارزیابی عملکرد ، 80 درصد امتیاز شاخص های اختصاصی را کسب کرده است.

نور اله خیری نیک گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان در ارزیابی شاخص های تولید کتاب، صدور مجوز کانون های تبلیغاتی و نشریات محلی، شرکت کنندگان در دوره های آموزشی قرآن، صدور مجوز موسسات فرهنگی، هنری، قرآنی و کانون های فرهنگی و هنری مساجد از رشد 20 درصدی برخوردار بوده است.

خیری نیک افزود: با توجه به اعتبارات بخش ارتقاء شاخص های فرهنگی، طرح های فرهنگی، هنری، تبلیغی، در موضوعات تعمیق ارزش ها و باورهای دینی و قرآنی، ایثار و شهادت،عفاف و حجاب ، ترویج فرهنگ کتاب خوانی، گرامیداشت مناسبت های مذهبی و انقلابی و همچنین گرامیداشت مفاخرفرهنگی و هنری تهیه شده است.

180 فعالیت فرهنگی و مذهبی در دهنو برگزار شد

روحانی مستقر دهنو با بیان اینکه 180 فعالیت فرهنگی در بهمن ماه امسال در دهنو برگزار شد، گفت: این فعالیت‌‌ها با هدف رونق بخشیدن به مساجد در راستای جذب مردم و تشویق آنان به مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اجرا شد.



حجت الاسلام ملک‌علی بهرامی افزود: ‌فعالیت های فرهنگی مذهبی درمسجد جامع، مسجد امام حسین(ع) و مدارس روستا برگزار شد.



وی اقامه نماز جماعت را مهمترین برنامه برشمرد و گفت: این فعالیت با هدف تبین اهمیت نمازجماعت و نماز اول وقت ظهر و شب برگزار می‌ شود.



بهرامی تصریح کرد: برگزاری کلاس‌های آموزش قرآن، احکام و اخلاق اسلامی، برگزاری گفتمان های دینی و کلاس آموزش مفاهیم نهج البلاغه از جمله برنامه‌های اجرایی است.



اهدای یک هزار جلد قرآن به مراکز فرهنگی و قرآنی بروجن

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: از این تعداد 500 جلد از قرآن های یارانه‌ای بود.



حجت الاسلام مجید الهیان افزود: قرآن‌ها به کتابخانه های شبستان، کانون های فرهنگی، هیئت‌ها و مؤسسات قرآنی شهرستان بروجن اهدا شد.



وی تأکید کرد: 200 حلقه نرم افزار مذهبی و فرهنگی نیز در بروجن توزیع شد.



الهیان تصریح کرد: قرآن و اقلام فرهنگی با هدف تجهیز کتابخانه های مراکز قرآنی و مساجد در راستای جذب جوانان و برطرف نمودن نیاز فرهنگی آنان توزیع شد.



تقدیر از برگزیدگان مسابقه جلوه‌های عاشورا دبیرستان دخترانه صدرای بروجن

مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن گفت: از برگزیدگان مسابقه جلوه های عاشورای دبیرستان علوم و معارف اسلامی دخترانه صدرای بروجن تقدیر شد.



فرشته محمدیان اظهار داشت: دو نفر از دانش آموزان این آموزشگاه در مسابقه کتاب‌خوانی جلوه های عاشورا موفق به کسب رتبه برتر شدند.



وی افزود: رقیه‌ رضی و نرگس زمانی برگزیدگان این مسابقه هستند.



مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن با بیان اینکه مسابقه جلوه های عاشورا از طرف تبلیغات اسلامی بروجن در مدارس برگزار شد، تصریح کرد: به افراد برگزیده از طرف این نهاد جوایزی اهدا شد.



وی افزود: همه دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرا در مسابقه کتابخوانی جلوه های عاشورا شرکت کردند.



محمدیان گفت: مسابقه کتابخوانی جلوه های عاشورا با هدف بزرگداشت یاد شهدای کربلا، آشنا نمودن دانش آموزان با فلسفه قیام عاشورا، تبیین نقش جوانان در نهضت عاشورا و وظیفه نسل جوان در قبال این واقعه در مدارس بروجن برگزار شد.