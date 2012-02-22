سید جعفر تشکری هاشمی در حاشیه یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک در جمع خبرنگاران با رد ادعای مطرح شده از سوی معاون عمرانی وزارت کشور گفت: تا کنون چنین اعتباری به حساب شهرداری واریز نشده است. همچنین در بخش عمرانی نیز تنها 151 میلیارد تومان داده شده که نزدیک به 60 درصد از تعهدات دولت است.

وی با بیان اینکه سرفصل های حمایتی دولت در بخش عمرانی مترو استفاده از صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت و استفاده از فاینانسها است گف: در تمام طول سه سال گذشته هر سال این قانون تمدید شد اما هیچگاه اجرایی نشده است. اگر ما سهم هزار میلیاردی از صندوق توسعه و هزار و 600 میلیاردی از محل اوراق مشارکت را محاسبه کنیم آن وقت متوجه می شویم اعتباراتی که دولت در اختیار ما قرار داده بسیار اندک است.

وی ادامه داد: شهرداری هر ساله 600 تا 700 میلیارد تومان مستقیما به مترو کمک می کند. همچنین 30 تا 40 درصد همین مقدار به صورت کمکهای غیرنقدی است اما دولت در ارائه سهم خود کوتاهی می کند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه از تعهدات 100 میلیارد تومانی دولت در مورد یارانه های بلیت تنها 28 میلیارد تومان پرداخت شده گفت: به جای غبارآلود کردن فضا حقایق را در فضایی سالم و شفاف بیان کنید.

وی در خصوص رد سهم 50 درصدی دولت در کمک به توسعه عمرانی مترو گفت: اینکه در قانون ذکر شده تا 50 درصد سهم دولت در کمک به توسعه مترو است و آنها این برداشت را بکنند که این سقف کمکهایشان به توسعه حمل و نقل عمومی است اشتباه است زیرا به گفته مسئولان دولتی در سال جاری دولت به برخی شهرداریها تا 90 درصد نیز کمک کرده است که اگر این موضوع صحت داشته باشد این تبعیضی نسبت به پایتخت نشینان است.