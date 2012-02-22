مرکز آزمون دانشگاه آزاد اطلاع رسانی از طریق ایمیل را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: " بدین وسیله به اطلاع تمام داوطلبان آزمونهای دانشگاه آزاد اسلامی می رساند، اطلاع رسانی در خصوص اعلام نتایج آزمونهای این دانشگاه تنها از طریق پایگاه مرکز آزمون به آدرس www.pubr-azmoon.com صورت می‏گیرد و مرکز آزمون هیچگونه اطلاع رسانی از طریق نامه الکترونیکی به داوطلبان ندارد.

بدیهی است نامه‏های الکترونیکی از طریق آدرس gmail دریافتی از سوی داوطلبان در روزهای اخیر تحت عنوان روابط عمومی مرکز آزمون مورد تأیید این مرکز نیست."