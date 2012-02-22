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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اطلاع رسانی از طریق ایمیل را تکذیب کرد

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اطلاع رسانی از طریق ایمیل را تکذیب کرد

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد که این مرکز هیچ گونه اطلاع رسانی از طریق نامه الکترونیکی به داوطلبان ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: " بدین وسیله به اطلاع تمام داوطلبان آزمونهای دانشگاه آزاد اسلامی می رساند، اطلاع رسانی در خصوص اعلام نتایج آزمونهای این دانشگاه تنها از طریق پایگاه مرکز آزمون به آدرس www.pubr-azmoon.com صورت می‏گیرد و مرکز آزمون هیچگونه اطلاع رسانی از طریق نامه الکترونیکی به داوطلبان ندارد.

بدیهی است نامه‏های الکترونیکی از طریق آدرس gmail دریافتی از سوی داوطلبان در روزهای اخیر تحت عنوان روابط عمومی مرکز آزمون مورد تأیید این مرکز نیست."

کد مطلب 1541177

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