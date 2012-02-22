مرکز آزمون دانشگاه آزاد اطلاع رسانی از طریق ایمیل را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: " بدین وسیله به اطلاع تمام داوطلبان آزمونهای دانشگاه آزاد اسلامی می رساند، اطلاع رسانی در خصوص اعلام نتایج آزمونهای این دانشگاه تنها از طریق پایگاه مرکز آزمون به آدرس www.pubr-azmoon.com صورت میگیرد و مرکز آزمون هیچگونه اطلاع رسانی از طریق نامه الکترونیکی به داوطلبان ندارد.
بدیهی است نامههای الکترونیکی از طریق آدرس gmail دریافتی از سوی داوطلبان در روزهای اخیر تحت عنوان روابط عمومی مرکز آزمون مورد تأیید این مرکز نیست."
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