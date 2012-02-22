هشدار علمای الاحساء به آل سعود/ تبعیض و سرکوب شیعیان را متوقف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، علمای حوزه علمیه الاحساء با صدور بیانیه ای، حملات رژیم آل سعود به تظاهرات کنندگان را محکوم و اعلام کردند : تحقیقات فوری باید درباره تظاهرات کنندگانی که در القطیف کشته و زخمی شده اند انجام شود و زندانیان سیاسی آزاد شوند.

علمای الاحساء بیان کردند: ریشه این اعتراضات به احساسی که نزد مردم شیعی وجود دارد بر می گردد، زیرا آنها دچار سرخوردگی شده اند و مسئولان وعده هایی داده اند که هرگز عملی نشده است و این خلف وعده سبب پیچیده تر شدن مشکلات شده است.

در این بیانیه آمده است: به کارگیری گلوله علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز محکوم است و باید به خواسته های دینی و مدنی مردم منطقه القطیف توجه شود.

علمای الاحساء بیان کردند: کمیته مستقلی برای انجام تحقیقات شفاف و محاکمه عادلانه عاملان کشتار و سرکوب تشکیل و به خانواده های شهدا و مجروحان باید غرامت پرداخت شود.

در این بیانیه همچنین آمده است : مراکز ایست بازرسی در مناطق مختلف القطیف باید برچیده شود زیرا محدودیتهایی را برای مردم به وجود آورده است که خود سبب افزایش بحران می شود.

علمای عربستانی با تاکید بر ضرورت آزادی زندانیان سیاسی از جمله شیخ توفیق العامر تاکید کردند برپایی نشستها و گردهمایی ها، سخنرانی ها در مساجد و حملات رسانه ای علیه شیعیان به مشکلات دامن می زند.

در این بیانیه آمده است : محدودیتهای شدید علیه شیعیان از جمله منع احداث مساجد، حسینیه ها، فعالیتهای فرهنگی و انجام شعائر مذهبی خاص آنها باید برداشته شود.

علمای الاحسا با تاکید بر ضرورت پایان دادن به توهین و بی احترامی به عقاید شیعیان در برنامه های درسی و سیاست تبعیض اداری و استخدام درباره شیعیان به آل سعود شدار دادند: اگر اوضاع ازکنترل خارج شود علما و رهبران و دیگران قادر به مهار آن نخواهند بود و بحران فراگیرتر خواهد شد.

شایان ذکر است مناطق شرقی عربستان چندی است که شاهد تظاهرات گسترده علیه رژیم آل سعود است که این رژیم فقط به راهکار امنیتی و سرکوب برای مقابله با این تظاهرات روی آورده است.