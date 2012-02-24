بلاتکلیفی فیلم های نوروز 91/ ساخت فیلم جدید کیمیایی

به گزارش خبرنگار مهر، از اخبار هفته اول اسفند ماه سال 90 می توان به اظهار نظرهای داوران جشنواره فیلم فجر، جایزه "پذیرایی ساده"، ساخت فیلم جدید مسعود کیمیایی، احتمال اکران عمومی پنج فیلم در نوروز 91، آغاز ساخت یک فیلم تولید مشترک در آلمان، اکران فیلم جدید بهروز افخمی در ایران و... اشاره کرد.

- یکی از روزنامه های سینمایی خبر از قطعی شدن اکران عمومی فیلم های "قلاده های طلا" ابوالقاسم طالبی، "تلفن همراه رئیس جمهور" علی عطشانی، "گشت ارشاد" سعید سهیلی، "انتهای خیابان هشتم" علیرضا امینی و "زندگی خصوصی" حسین فرحبخش داد. این در حالی است که اگر به عناوین این آثار نگاه کنیم و با توجه به اباری که در ارتباط با آنها وجود دارد در ان لیست بیشترین تعداد آثار سیاسی دیده می شود که نمی تواند برای اکران عید نوروز که عمدتا آثار مفرح و شاد هستند مناسب باشد.

البته علی عطشانی کارگردان "تلفن همراه رئیس جمهور" پس از انتشار این خبر در گفتگویی از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و تاکید داشت که این فیلم برای اکران عمومی باید کوتا شود. البته یکی دیگر از نکات جالب این چیدمان حضور یلم "انتهای خیابان هشتم" است که دقیقا یک سال است این فیلم با مشکلاتی در حوزه اکران روبرو است و ساداتیان تهیه کننده اثر نتوانسته پیش از این زمان قطعی برای نمایش مشخص کند. حالا نکته مهم اینجاست که چنین فیلمی چگونه می تواند یکی از بهترین زمان های مممکن برای اکران را بگیرد.

سید ضیا هاشمی رئیس شورای صنفی نمایش در این ارتباط عنوان کرده، برای اکران نوروز تعدادی از فیلم‌ها درخواست خود را به شورای صنفی نمایش ارایه داده‌اند اما ما هنوز برای اکران نوروزی فیلم‌ها به قطعیت نرسیده‌ایم. باید قابلیت‌ فیلم‌ها برای نمایش در اکران نوروز بررسی شود تا بتوانیم تصمیمی درست برای نمایش این فیلم‌ها بگیریم.

وی درباره تعدادی از فیلم‌ها که درخواست نمایش در اکران نوروزی را ارایه دادند گفت: فیلم‌های زیادی درخواست نمایش در نوروز را داشتند، از جمله نارنجی‌پوش (مهرجویی)، چک ‌(کاظم راست‌گفتار)، فیتیله و ماه‌پیشونی (آرش معیریان)، پیشونی سفید (سید‌جواد هاشمی)‌، قلاده‌های طلا (ابوالقاسم طالبی)، انتهای خیابان هشتم (علیرضا امینی)، زندگی خصوصی (محمدحسین فرح‌بخش)، گشت ارشاد (سعید سهیلی) و تلفن همراه رئیس جمهور (علی عطشانی).

- مسعود کیمیایی فیلم جید خود را با عنوان موقت "دست تنها" می سازد. قرار است نقش اصلی این فیلم را سعید راد بازی کند. این سومین همکاری راد پس از سالها با کیمیایی است. این فیلم خیابانی قرار است اوایل سال آنده کلید بخورد. یکی از نکات جالب در این فیلن نبودن حضور پولاد کیمیایی است.

- در مراسم اختتامیه جشنواره وزول فرانسه که در شب ۲۱ فوریه برگزار شد نیکی کریمی که به همراه "سوت پایان" آخرین ساخته سینمایی‌اش در مقام کارگردان در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره حضور داشت موفق به دریافت سه جایزه شد.هیات داوران به نام آسیایی جایزه شهر پاریس موزه گیمه به همراه جایزه نقدی را به "سوت پایان" تقدیم کردند. همچنین جایزه انستیتو زبان‌ها شرقی پاریس اینالکو به همراه جایزه نقدی و جایزه هیات داوران جوان فرانسه هم جایزه اصلی خود را به این فیلم دادند. داستان "سوت پایان" درباره سامان و سحر زوج مستند سازی است که زندگی آرامی را در شهر تهران می‌گذارند. اما در فیلمی که سامان برای تلویزیون ساخته صحنه‌ای خراب می‌شود و سامان به علت گرفتاری، تکرار صحنه فیلمبرداری را به همسرش سحر می‌سپارد. سحر، دختری که در آن صحنه بازی کرده را به همراه دستیارش بعد از جستجوی فراوان پیدا می‌کند اما با نزدیک شدن به دختر متوجه مشکل بزرگی در زندگی او می‌شود. در این فیلم نیکی کریمی، شهاب حسینی، هستی مهدوی فر، آتیلا پسیانی و... بازی کردند. - فیلم سینمایی "پذیرایی ساده" ساخته مانی حقیقی در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در بخش فوروم برنده جایزه NETPAC (بهترین فیلم آسیایی بخش فوروم جشنواره برلین) شد. مانی حقیقی که همراه بازیگر فیلمش ترانه علیدوستی روزهای آخر برگزاری جشنواره به برلین سفر کرد، این جایزه را دریافت کرد. - فیلم "گمگشته" در آلمان کلید می خورد. فیلمنامه این فیلم متعلق به محمدرضا گوهری است و موضوع آن درباره مهاجرت است. فیلمبرداری "گمگشته" در آلمان انجام می‌شود. رامتین لوافی‌پور به همراه علی مردانه دستیار کارگردان و فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری امروز 30 بهمن‌ماه برای بازدید لوکیشن‌ها راهی برلین می‌شوند. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این فیلم 10 روز دیگر در برلین کلید می‌خورد. در "گمگشته" مسعود رایگان و مصطفی زمانی به ایفای نقش می‌پردازند و مابقی بازیگران خارجی و از ملیت‌های مختلف هستند. از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به بهمن اردلان صدابردار، جواد جلالی عکاس، ندا آصف منشی صحنه و سیامک پورشریف و موسسه رسانه‌های تصویری بعنوان تهیه‌کننده اشاره کرد. فیلم قبلی این کارگردان سینما باعنوان "آرام باش و تا هفت بشمار" تاکنون در جشنواره‌های مختلف جوایزی را نصیب خود کرده، اما هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده است. این فیلم داستان چهار روز از زندگی چند نفر در جزیره‌ای دور افتاده را به تصویر می‌کشد. - بهروز افخمی در گفتگویی عنوان کرده فیلم سینمایی "صدای تیره" پس از دوبله در ایران به نمایش عمومی در می آید. البته با توجه به واکنش های جشنواره فیلم فجر قصد دارم قبل از نمایش در کانادا این کار را انجام دهم. این فیلم در بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر امسال جوایزی را از آن خود کرد. البته فیلم "فرزند صبح" کار قبلی این کارگدان هنوز در اکران عمومی وضعیت مشخصی ندارد. - پس از پایان سی امین جشنواره فیلم فجر داران این دوره حرف های ضد و نقیض و حتی خواندنی را در مصاحبه های خود عنوان کردند که نگاهی به آنها خالی از لطف نیست. انجمن بازیگران سینمایی ایران در بیانیه اخیر خود در مورد داوری‌های بخش بازیگری جشنواره ضمن تبریک‌ گفتن به برگزیدگان، از نادیده گرفتن برخی بازی‌های درخشان سخن به میان آورده است. نکته قابل توجه اینکه داود رشیدی رئیس این انجمن است و همچنین او در میان داوران بخش مسابقه سینمای ایران نیز حضور داشت.

رشیدی درباره حال و هوای موجود در ترکیب داوران اظهار داشت:داوری خیلی دوستانه و خوبی داشتیم و همه حرف همدیگر را گوش می‌کردیم و در جایی که نظرات متفاوت بود قطعا این اکثریات آرا بود که پیروز می‌شد و قطعا اگر نظر فردی رای نمی‌آورد شاهد اعتراض و مسائلی از این دست نبودیم.

وی در پاسخ به این پرسش که بازی افرادی همانند مریلا زارعی در "خرس"، مهدی هاشمی در "ضد گلوله"، مهناز افشار در "برف روی کاج‌ها" و تعداد دیگری از بازی‌های خوب جشنواره از جمله بازی های فیلم "بیخود و بی جهت" به چه دلیل به از نگاه داوران نادیده گرفته شد، گفت: اگر بخواهم این سئوال را جواب دهم، باید در کنار من همه هیئت داوران هم نظرشان را در مورد این بازی‌ها بگویند. ممکن است در جلسات آرای متفاوت از سوی اعضای هیئت مطرح شده باشد، اما این اختلاف نظرها و آرا در حدی نبود که به تفاهم نرسیم که اگر چنین بود شخصا ترجیح می‌دادم جلسه را ترک کنم که هیچ‌گاه چنین نشد.

رئیس شورای مرکزی انجمن بازیگران گفت: اعضای هیئت داوران 9 نفر بودند که هرکدام تخصص‌ها و دیدگاه مختلف در رشته‌های مختلف داشتند. در مورد موضوعات مختلف بحث می‌شد و هر کس نظر خود را می‌گفت و گاه نظرات در این گفت‌وگوها تغییر می‌کرد. به هرحال حتی اگر داوری در یک جلسه رای‌گیری نبوده، از آنجا که آرای اعلام شده متعلق به هیئت داوران است، همه ما باید از آن دفاع کنیم، این شامل آرای موافق و مخالف هم می‌شود.

او در این زمینه که حضورش در میان داوران جشنواره و صدور بیانیه انتقادی از سوی انجمن بازیگران در حالی که او ریاست شورای مرکزی انجمن را برعهده دارد، دور از انتظار به نظر می‌رسد، گفت: این بیانیه نیز همانند آرای داوران است؛ به این ترتیب که در مورد آرا نتایج برآیند تمامی نظرهاست و آرا فقط مخصوص تعداد خاصی نبود. در مورد بیانیه نیز رای شورای مرکزی انجمن بازیگران بر این بود که اینچنین دیدگاه خود را بیان کنند. این بیانیه متعلق به همه شوراست که من هم عضوی از آن هستم.

یدالله صمدی یکی از اعضای هیئت داوران سینمای ایران سی‌امین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد هیچ یک از فیلم‌ها در داوری‌ها کنار گذاشته نشدند و آن‌‌ها که نامزد نشدند‌ رای نیاوردند. ید‌الله صمدی در مورد جلسات هیئت داوران و نحوه تعامل در این نشست‌ها گفت: اینکه چرا فلان فیلم رای آورده و یا نه، بحث‌های پنهان داوری است که باز کردن و تشریح کردن آن الان زود است، هنوز مدت زیادی از پایان کار جشنواره نگذشته است.

او ادامه داد: هیات داوران خوشبختانه متشکل از افرادی با نگاه‌های متفاوت بود. در میان بحث‌ها و جلسات گاه کار به مشاجره‌ لفظی کشیده می‌شد، اما در مجموع جلسات صمیمانه بود و به تعامل می‌رسیدیم و به نقطه برآیندهایی رسیدیم که رای‌ها براساس آن اعلام شد.هیچ‌کس در میان داوران نمی‌توانست آرا را وتو کند و بحث‌ها بسیار سنگین و متعصبانه بود. ما زمانی به نتیجه‌ای می‌رسیدیم که بیشترین آرا در رشته‌ای به دست می‌آمد.

صمدی در پاسخ به این پرسش که گویا اسامی مریلا زارعی و مهدی هاشمی بعد از راه یافتن به بخش نامزدها از فهرست حذف شده، اظهار داشت:‌ شاید این عناوین در رای‌گیری اولیه در میان نامزدها بودند، زیرا انتخاب نامزدها در سه چهار مرحله صورت گرفت که ممکن است تعدادی اسم در مراحل اولیه بودند و بعد پس از دیدن سایر فیلم‌ها و کار دیگر هنرمندان اسامی دیگری به فهرست راه یافته و نام‌های قبلی خارج شده باشند. هیچ حب و بغضی در داوری‌ها وجود نداشت و همه چیز براساس تحلیل داوران و نگاه کارشناسی آنان پیش رفت. البته منظور این نیست که کار مهدی هاشمی و یا مریلا زارعی بد بوده، اما حتی ممکن است فقط با اختلاف یک رای نام فردی از فهرست نامزدها حذف شده باشد.

او در مورد اینکه شنیده می‌شود احتمالا "بی‌خود و بی‌جهت" ساخته عبدالرضا کاهانی داوری نشده، گفت:من رضا عطاران را دوست دارم و معتقدم او از پدیده‌های سینمای ایران است. با اینکه عطاران را دوست دارم و تمایل داشتم او برای "خوابم می‌آد" و "بی‌خود و بی‌جهت" نامزد دریافت جایزه می‌شد، اما بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد. دلیل نامزد نشدن او برای "بی‌خود و بی‌جهت" به این معنا نیست که کار دیده نشده، اتفاقا در مورد آن فیلم بحث زیادی هم صورت گرفت، اما آرای فیلم در حدی نبود که در میان نامزدها قرار بگیرد.

صمدی همچنین داوری نشدن "بی‌خود و بی‌جهت" را شایعه‌ای دانست که غیر از نیت شر چیزی را دنبال نمی‌کند و گفت: این شایعات مزاحم سینمای ایران است،‌ ما همه فیلم‌‌ها را دیدیم و آن‌هایی که در میان نامزدها نبودند قطعا رای نیاوردند.

- داوران نه در مورد خانه‌ تئاتر و موسیقی حرف زدند نه خانه عفاف/ ترکیب داوران یکدست نبود و همه دو تا دست داشتیم. این گفته های ابوالقاسم طالبی یکی دیگر از اعضای هیات داوران است. وی در مورد یکدست بودن ترکیب هیئت داوران این دوره از جشنواره گفت:‌ نه واقعا همه ما دو دست داشتیم.

وی در توضیح پرسش قبل که اشاره به موضع‌گیری‌های سینماگران در مسائل ایجاد شده در بدنه سینما از جمله اختلافات خانه سینما و معاونت سینمایی و حضور اغلب چهره‌های مخالف خانه سینما در میان داوران گفت: ما در داوری‌ها فقط در مورد فیلم‌ها صحبت می‌کردیم و در مورد هیچ خانه‌ای، خانه تئاتر، خانه موسیقی یا خانه عفاف صحبت نکردیم!