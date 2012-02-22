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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

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اختصاص هدیه نوروزی برای هزار دانش آموز بی بضاعت صفادشتی

اختصاص هدیه نوروزی برای هزار دانش آموز بی بضاعت صفادشتی

غرب استان تهران - خبرگزاری مهر: شورای شهر و شهرداری صفادشت هدایای نوروزی را به هزار دانش آموز بی بضاعت صفادشتی هدیه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان هر سال شورا و شهرداری صفادشت به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و سال نو با تقدیم هدیه به دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت شادی را برایشان به ارمغان می آورد.

امسال نیز با اختصاص اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال برای ۱۰۰۰ دانش آموز هدیه نوروزی تهیه می شود.

درختان تنومند کاج قربانی بی احتیاطی یک راننده شدند

ساعتی پیش یک کامیون با انحراف از جاده یک تیر برق را کاملا ساقط کرد و با تخریب درختان کاج در نهایت با صدمه بسیار شدید متوقف شد در این حادثه تلفات جانی به بار نیامد و راننده صحیح و سالم از این حادثه خارج شد.

عوامل راهنمایی و رانندگی در نهایت سرعت ظرف ۵ دقیقه در محل حادثه حضور یافتند .

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دوره های آموزشی کاربران رایانه در ستاد انتخابات شهرستان اسلامشهر از امروز آغاز شد.

در این دوره ها 220 کاربر رایانه با نرم افزار انتخابات آشنا می شوند.

کد مطلب 1541182

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