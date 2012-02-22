قهرمان کشتی آسیا با استقبال مردم وارد بهارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیمی یکی از شاگردان خادم است که طی این مسابقات آسیایی خوش درخشید و توانست اولین مدال طلای آسیا را به کشورمان کسب کند.

حسن رحیمی ظهر امروز با استقبال بی نظیر مسئولین و مردم به ویژه جوانان ورزش دوست منطقه وارد این شهرستان شد و مورد تشویق صدها نفر از دوستداران وی قرار گرفت.

این قهرمان نام کشورمان تاکنون افتخاری بسیار ارزشمند در مسابقات جهانی و آسیایی کسب کرده است.

تجهیز 90 درصد واحدهای صنفی قدس به دستگاه کارت خوان



رئیس اداره بازرگانی شهر قدس افزود: اداره بازرگانی این شهرستان با بهره مندی از صندوق مکانیزه فروش در تمامی واحدهای مجهز به صندوق بانکها جهت استفاده از تکنولوژی روز اقداماتی را انجام داده است.

حسن عقبایی گفت: سیستم کارت خوان در 90 درصد، از واحدهای صنفی و واحدهای مرتبط آن برپا شده است و تا 6 ماهه آینده به صورت کامل تمامی واحدها از این تکنولوژی بهره مند خواهند شد.

عقبایی افزود: در حال حاظر در این شهرستان 23 اتوماسیون اداری وجود دارد و با وجود همکاری های صورت گرفته از طرف مسئولین، اقدامات و فعالیتهای بیشتر و بهتری را شاهد خواهیم بود.

افزایش درآمدهای کمیته امداد اسلامشهر در سال جاری

مدیر کمیته امداد امام خمینی اسلامشهر گفت:‌ میزان درآمدهای کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اسلامشهر، 156 درصد افزایش یافته است و میزان درآمدهای زکات کمیته امداد شهرستان اسلامشهر در طی سال 90 با افزایش 156 درصدی، رشد چشمگیری یافته است.

حسن رحیمی اظهار داشت: افراد مومن و خیر این شهرستان طی سال 90 بالغ بر یک میلیارد و 50 میلیون ریال زکات پرداخت کردند که این میزان زکات، در مقایسه با سال گذشته رشد بسیار زیادی را داشته است .

این مسئول تاکید کرد: در سال 1389 میزان زکات جمع‌آوری شده در سطح شهرستان اسلامشهر قریب به 410 میلیون ریال بود، که با اطلاع رسانی دقیق از نتایج پرداخت زکات توسط نیکوکاران و خیران، باعث دلگرمی و همکاری بیشتر خیران شده و ما امسال این میزان رشد را شاهد هستیم.