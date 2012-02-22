به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر صیدایی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بازرسی انتخابات شهرستان کرج که در سالن شهدای کانون سپاه برگزار شد، اظهار داشت: رسالت بازرسان بی طرفی، قانون مداری و صیانت از آرای مردم است.



وی گفت: شان و منزلت هیئت بازرسی توجه و رعایت قانون مجلس است که طبق ماده 25 قانون مجلس برای صیانت و پاسداری از آرای مردم است، هئیتی تحت عنوان هئیت بازرسی در وزارت کشور و همچنین در شهرستان ها تشکیل می شود که کار صیانت و کنترل صحن برگزاری و بازرسی از جریانات انتخابات و ارائه گزارش از موضوعات از جمله عملکرد دستگاه های دخیل در امر انتخابات را بر عهده دارد.



رئیس هیئت بازرسی استان البرز ادامه داد: فردی متعهد، آگاه، بی طرف، قانون مدار باید به عنوان بازرس و سربازرس انتخاب شود که به ارزش های نظام و پاسداری راه و حرمت شهدا توجه ویژه ای داشته باشد.



صیدایی افزود: جایگاه و منزلت بازرسان در انتخابات باید کاملاً بی طرفانه باشد که به عنوان فردی ناظر، امین، آگاه، متعهد و دلسوز بر فرآیند انتخابات نظارت داشته باشد.



وی اظهار داشت: جایگاه بازرسین بسیار متعالی است و این جایگاه اقتضی می کرد که افراد با این خصوصیت انتخاب شود.