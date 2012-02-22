به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر صیدایی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بازرسی انتخابات شهرستان کرج که در سالن شهدای کانون سپاه برگزار شد، اظهار داشت: رسالت بازرسان بی طرفی، قانون مداری و صیانت از آرای مردم است.
وی گفت: شان و منزلت هیئت بازرسی توجه و رعایت قانون مجلس است که طبق ماده 25 قانون مجلس برای صیانت و پاسداری از آرای مردم است، هئیتی تحت عنوان هئیت بازرسی در وزارت کشور و همچنین در شهرستان ها تشکیل می شود که کار صیانت و کنترل صحن برگزاری و بازرسی از جریانات انتخابات و ارائه گزارش از موضوعات از جمله عملکرد دستگاه های دخیل در امر انتخابات را بر عهده دارد.
رئیس هیئت بازرسی استان البرز ادامه داد: فردی متعهد، آگاه، بی طرف، قانون مدار باید به عنوان بازرس و سربازرس انتخاب شود که به ارزش های نظام و پاسداری راه و حرمت شهدا توجه ویژه ای داشته باشد.
صیدایی افزود: جایگاه و منزلت بازرسان در انتخابات باید کاملاً بی طرفانه باشد که به عنوان فردی ناظر، امین، آگاه، متعهد و دلسوز بر فرآیند انتخابات نظارت داشته باشد.
وی اظهار داشت: جایگاه بازرسین بسیار متعالی است و این جایگاه اقتضی می کرد که افراد با این خصوصیت انتخاب شود.
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی استان البرز صیانت بازرسان را بی طرفی، قانون مداری و صیانت از آرای مردم عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر صیدایی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بازرسی انتخابات شهرستان کرج که در سالن شهدای کانون سپاه برگزار شد، اظهار داشت: رسالت بازرسان بی طرفی، قانون مداری و صیانت از آرای مردم است.
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