صلاحیت 25 نفر از نامزدهای انتخابات در استان بوشهر تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر از چهار حوزه انتخابیه تشکیل شده است که تعداد 45 نفر برای گرفتن این چهار کرسی مجلس ثبت نام کردند و صلاحیت 25 نفر تائید شد.

حوزه انتخابیه شهرستان دشتستان

شهرستان دشتستان تنها شهرستانی است که به تنهایی یک کرسی مجلس را به خود اختصاص داده است. در این دوره از انتخابات 11 نفر برای حضور در انتخابات شهرستان دشتستان ثبت‌نام کردند.

در این حوزه شش نفر مورد تائید صلاحیت نهائی قرار گرفتند. این افراد عبارتند از:



1- ایوب پاپری مقدم فرد

2- جوانشیر کدخداپور

3- علی کرم علیپور

4- غلامرضا اسکندری

5- فتح الله باقری

6- سید مهدی موسوی نژاد.

حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان

در حوزه انتخابیه شهرستان‌های دشتی و تنگستان تعداد 11 نفر برای حضور در مجلس ثبت‌نام کرده بودند که شش نفر مورد تائید صلاحیت نهائی قرار گرفتند. اسامی افراد تائید صلاحیت‌شده عبارت است از:



1- غلامحسین زارعی

2- ماشاالله قطب الدین

3- سید عبدالحمید لطیفی حسینی

4- سید محمد مهدی پورفاطمی

5- غلامحسین پولادی

6- علی حیدری

7- عبدالصمد دولاح



حوزه انتخابیه دیر، جم، کنگان

در حوزه انتخابیه دیر، جم، کنگان تعداد هفت نفر برای حضور در مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند که از این تعداد شش نفر مورد تائید صلاحیت نهایی قرار گرفتند.کاندیداهای تائید صلاحیت شده در این حوزه عبارتند از:



1- موسی احمدی

2- احمد حیدری

3- عسکر جلالیان

4- قاسم علی بازآی

5- سکینه الماسی

6- قیصر صالحی



حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم



در حوزه انتخابیه شهرستان‌های بوشهر ، گناوه و دیلم تعداد 16 نامزد برای گرفتن یک کرسی از مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند که شش نفر مورد تائید صلاحیت نهایی قرار گرفتند. اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده عبارت است از:



1- سید کریم موسوی

2- حجت الاسلام عبدالحمید خدری

3- علی دریمی

4 - عبدالکریم جمیری

5- سید حسن بصری

6- غلامعلی میگی نژاد