اعضای ستاد "هماهنگی پست و انتخابات" تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت ویژه فعالیت‌های شرکت پست در زمینه تبلیغات نامزدهای دوره نهم مجلس شورای اسلامی، ستادی در شرکت پست به همین منظور تشکیل شد.

دراین ستاد که اعضای آن از سوی محمدحسن کرباسیان رئیس هیئت‌ مدیره و مدیرعامل شرکت پست معرفی شده‌اند، علی شیوازاد، مدیرکل دفتر مدیرعامل به عنوان مسئول و احمدزاده مدیرکل دفتر بازاریابی و بررسی‌های اقتصادی، سجادی مدیرکل حراست و امنیت پستی، مرتضایی مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و احمدیان مدیرکل پست استان تهران به عنوان اعضای ستاد و تقی‌پور کارشناس مسئول دفتر مدیرعامل به عنوان دبیر این ستاد منصوب شدند.

اعضای این ستاد در شرکت پست باید بتوانند با فراهم آوردن شرایط مناسب، خدمات مطلوبی را به نامزدهای انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.