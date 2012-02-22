گفتگو با سوریه بی فایده است/روسها باید پیش از وتو با ما هماهنگ می کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری از گفتگوی پادشاه عربستان با رئیس جمهوری روسیه خبر داد.



بر اساس این گزارش، عبدالله بن عبدالعزیز در گفتگو با دیمتری مدودف رئیس جمهوری روسیه گفته است : هر گونه گفتگو درباره آنچه اکنون در سوریه می گذرد، دیگر بی فایده است.



عبدالله همچنین در این گفتگو با گرفتن ژست حمایت از مردم سوریه در حالی که نظامیان سعودی در بحرین به آل خلیفه در سرکوب مردم این کشور کمک می کنند، مدعی شده است : ما نمی توانیم از موضع اخلاقی و دینی ما در قبال تحولات سوریه عقب نشینی کنیم.



پادشاه عربستان که همچنان از وتوی قطعنامه ضد سوری رژیمهای عربی از جمله عربستان و قطر عصبانی است، به مدودف گفته است روسها باید پیش از استفاده از حق وتو با عربها هماهنگ می کردند.

