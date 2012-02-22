به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین گردهمایی روسای امور پژوهش شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران در اصفهان امور پژوهش شرکت گاز اردبیل با کسب این مقام ضمن دریافت لوح تقدیر، تندیس بلورین مدیریت پژوهش و فناوری را به خود اختصاص داد.

این رتبه بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته در خصوص فعالیتهای پژوهشی شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران در سال 89 کسب شده است.

با کسب این عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از فعالیتهای پژوهشی شرکت گاز استان اردبیل تقدیر کرد.

جواد اوجی در لوح تقدیر ارسال شده از تلاشهای مجدانه و اثربخش مدیریت و کارکنان، بویژه امور پژوهش شرکت گاز استان اردبیل تقدیر کرده است.

در بخشی از این پیان آمده است: براساس ارزیابیهای صورت گرفته در خصوص فعالیتهای پژوهشی شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران در سال 89 و با استفاده از سامانه ارزیابی واحدهای تحقیق و توسعه، شرکت گاز استان اردبیل به کسب رتبه سوم پژوهشی در بین شرکتهای گاز استانی (نوع2) کشور و دریافت تندیس بلورین مفتخر می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پیام خود افزوده است: بدینوسله از تلاشهای مجدانه و اثربخش مدیریت و کلیه کارکنان، به ویژه امور پژوهش آن شرکت که در ارتقای سطح دانش و توسعه فناوری صنعت گاز نقش موثری داشته اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. امید است با اتکال به خداوند متعال در پیشبرد اهداف علمی – پژوهشی کشور بیش از پیش موفق باشید.

برگزاری نمایشگاه از فعالیتهای انجام گرفته در حوزه پژوهش و فن آوری شرکتهای گاز استانی از دیگر برنامه های جانبی این همایش بود که امور پژوهش شرکت گاز استان اردبیل با حضور در این نمایشگاه فعالیتهای انجام گرفته در بخش پژوهش و فناوری در شرکت گاز استان اردبیل را معرفی کرد.