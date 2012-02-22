پاکدل درباره وضعیت اجرای عمومی نمایش "عشق و عالیجناب" به خبرنگار مهر گفت: آقای سیدصادق موسوی طی تماسی اعلام کرد که نمایش "عشق و عالیجناب" با موافقت شورای هنری مجموعه تئاتر شهر در فروردین‌ماه سال 91 نوبت اجرای عمومی خواهد داشت.



وی اظهار امیدواری کرد شورای حمایت از تولید آثار نمایشی حمایتی حداکثری از اجرای عمومی نمایش "عشق و عالیجناب" داشته باشد. این اثر نمایشی پیش از این قرار بود در تالار وحدت اجرای عمومی داشته باشد ولی به دلیل تغییر مدیریت در بنیاد فرهنگی هنری رودکی این امر میسر نشد.



از سوی دیگر سیدصادق موسوی مدیر مجموعه تئاتر شهر پیش از برگزاری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد "عشق و عالیجناب" در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. این اثر نمایشی در دو اجرای خود در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با استقبال چشمگیر مخاطبان تئاتری مواجه شد.



"عشق و عالیجناب" داستانی عاشقانه در بستری سیاسی اجتماعی است و در زمان معاصر می‌گذرد. در این نمایش بازیگران شناخته شده ای همچون سیامک صفری، سهیلا رضوی، بابک حمیدیان، ستاره اسکندری، رحیم نوروزی، محسن حسینی، معصومه قاسمی پور، مرتضی آقاحسینی و طوفان مهردادیان حضور دارند.



همچنین عاطفه رضوی مجری طرح و مدیر پروژه، منوچهر شجاع طراح صحنه، گلناز گلشن طراح لباس، عبدالله اسکندری طراح گریم، ایرج شهزادی طراح صدا، فردین خلعتبری آهنگساز و ابراهیم حقیقی طراح پوستر و بروشور این نمایش نیز از چهره های شناخته شده عرصه سینما و تئاتر هستند.