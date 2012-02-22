به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری که در دفتر جامعه مدرسین برگزار شد، با اشاره به اینکه میراث بزرگ امام خمینی(ره) ‌برای بشریت انقلاب اسلامی بود بیان کرد: از ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) ‌پیامی را برای ملت شریف ایران صادر کرد که نشان دهنده عمق باور امام به پیشرفت علم و دانش بود.



وی گفت: نگاه کوتاه مدت امام خمینی(ره) ‌به سوادآموزی این بود که همواره شرایطی را فراهم آورند که مردم کشور در آینده نزدیک حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند.



معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: نگاه دراز مدت امام خمینی(ره) به سوادآموزی این بود که همواره لازم است فرهنگ وابسته کشور را به فرهنگی مستقل تبدیل شود.



وی گفت: بر اساس سرشماری سال 1385، از میان جمعیت 9 میلیون و 800 هزار نفری بالای 6 سال، 15 درصد از این جمعیت سواد خواندن و نوشتن را نداشتند.



باقرزاده ادامه داد: ‌براساس این سرشماری، 50 درصد جمعیت کم سواد کشور غیر از جامعه دانش آموزان، دانشجویان و طلاب، تحصیلات زیردیپلم دارند که 18 درصد از آنها، مدرک کمتر از سیکل و 13 درصد مدرک کمتر از ابتدایی داشتند.



وی بیان کرد: در آمار اطلاعاتی که در خصوص هدفمندی یارانه‌ها جمع آوری شد یکی از سئوالات در خصوص میزان تحصیلات افراد بود، تعداد افراد بی سواد مشخص شد.



رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: پس از آن در پنجم دی ماه نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب داده شد که طی آن مقام معظم رهبری فرمودند نباید بین جمعیت 10 تا 49 سال کشور بی سواد وجود داشته باشد.



وی ادامه داد:‌ با همین استدلال با دستور وزیر آموزش و پرورش هماهنگی لازم برای استفاده از ظرفیت‌های ادارت کل آموزش و پرورش استانها، نهادهای دولتی و غیر دولتی صورت گرفت.



باقرزاده افزود: در همین راستا مدیران آموزش و پرورش و حتی مدیران مدارس خود را در حوزه نهضت سوادآموزی پاسخگو می‌دانند و همکاری خوبی برای ریشه کنی بی سوادی دارند.



وی بیان کرد:‌ در آمار کشوری امکان دسترسی به اسامی افراد وجود نداشت اما اکنون با دسترسی به اطلاعات اسمی افراد آموزش آنها آسان‌تر شده است.



رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور با اشاره به اینکه برنامه‌های درسی در نهضت سواد آموزی تغییر کرده است افزود: تغییر برنامه‌های درسی در این جهت بوده است که افراد بتوانند از مهارت‌هایی که در نهضت بدست می‌آورند در زندگی خود نیز استفاده کنند.



200 ساعت برنامه تحکیم سواد با روش جدید در نظر گرفته شده است



وی گفت: با برنامه ریزی جدید و ابلاغ ریاست جمهوری 200 ساعت برنامه تحکیم سواد با روش‌های جدید در جهت جلوگیری از بازگشت بی‌سوادی در نظر گرفته شده است.



معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه هم اکنون میانگین سال تحصیلی در کشور حدود 7 سال است، افزود: ایران از نظر میانگین سال تحصیلی با بعضی از کشورهای توسعه یافته حدود پنج سال فاصله دارد.



وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با تلاش‌های رئیس آموزش و پرورش قم، این استان بتواند موفق تر از سایر استانها عمل کند.