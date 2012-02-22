اسامی کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در لرستان اعلام شد

علی کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر سه شنبه لیست کاندیداهای مورد تایید جبهه متحد اصولگرایان در استان لرستان توسط علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره از ابراهیم آقامحمدی و محمد رضا ملکشاهی راد حمایت می کند.
رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان استان لرستان ادامه داد: همچنین در حوزه انتخابیه بروجرد دکتر علاء الدین بروجردی و بهرام بیرانوند کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان هستند.
کوشکی کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد در سلسله و دلفان را حجت الله خدایی سوری اعلام کرد و بیان داشت: همچنین جبهه متحد در حوزه انتخابیه پلدختر از ابراهیم پورحسینی حمایت می کند.
وی کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد در حوزه انتخابیه دورود و ازنا را شیخ حسن ورمزیار عنوان کرد و گفت: این جبهه در شهرستان الیگودرز از حجت الله رحمانی حمایت می کند.
رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان استان لرستان ادامه داد: همچنین کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در شهرستان کوهدشت علی شاهرخی قبادی است.
کوشکی یادآور شد: این اسامی لیست نهایی کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در لرستان است.
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