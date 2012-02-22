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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

کوشکی خبر داد:

اسامی کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در لرستان اعلام شد

اسامی کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در لرستان اعلام شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان استان لرستان اسامی کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد در استان لرستان را اعلام کرد.

علی کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر سه شنبه لیست کاندیداهای مورد تایید جبهه متحد اصولگرایان در استان لرستان توسط علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره از ابراهیم آقامحمدی و محمد رضا ملکشاهی راد حمایت می کند.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان استان لرستان ادامه داد: همچنین در حوزه انتخابیه بروجرد دکتر علاء الدین بروجردی و بهرام بیرانوند کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان هستند.

کوشکی کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد در سلسله و دلفان را حجت الله خدایی سوری اعلام کرد و بیان داشت: همچنین جبهه متحد در حوزه انتخابیه پلدختر از ابراهیم پورحسینی حمایت می کند.

وی کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد در حوزه انتخابیه دورود و ازنا را شیخ حسن ورمزیار عنوان کرد و گفت: این جبهه در شهرستان الیگودرز از حجت الله رحمانی حمایت می کند.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان استان لرستان ادامه داد: همچنین کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در شهرستان کوهدشت علی شاهرخی قبادی است.

کوشکی یادآور شد: این اسامی لیست نهایی کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در لرستان است.

کد مطلب 1541207

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