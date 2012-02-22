به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بازرسی انتخابات شهرستان کرج که در سالن شهدای کانون سپاه برگزار شد، اظهار داشت: قدردانی از ولایت، مردم و شهدا عامل ماندگاری نظام است.



وی ادامه داد: آنچه که مهم تر از دیگر مسائل است، سلامت انتخابات است که سبب وابستگی مردم به نظام می شود و اعتماد مردم سرمایه نظام است.



وی بر شیوه برگزاری انتخابات و افرادی که تایین می شود اشاره کرد و افزود: شیوه برگزاری انتخابات بر عهده مسئولان است که به مراتب از انتخاب یک نماینده بالاتر است و افرادی که انتخاب می شود نیز بر عهده مردم است.



استاندار البرز افزود: هیچ انتخاباتی در دنیا توسط مردم برگزار نمی شود ولی در ایران تمام انتخابات توسط مردم برگزار می شود.



وی ادامه داد: در حال حاضر700 شعبه اخذ رای در استان وجود دارد که فردی که 700 نفر را در پای صندوق ها بگذارد می تواند بگوید چه تعداد رای آورده است که خیلی مهم است اگر این امر در بین مردم بیان شود اعتماد عمومی مردم را بالا می برد.



فرهادی گفت: همه انتخابات ما اینگونه بوده است ولی این انتخابات نهم از کیفیت بهتری برخوردار بوده است، انتخابات شیشه ای که مردم، تمام عملیات انتخابات را می توانند مشاهده کنند.