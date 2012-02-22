قلعه "کمیز" رودان نیاز به مرمت مداوم و طرح و نقشه کلی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نوروزی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از قلعه کمیز از پایان عملیات مرمت در قلعه کمیز رودان خبر داد و با اشاره به این موضوع که برای مرمت این قلعه مبلغ 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است، افزود: قلعه کمیز رودان نیاز به مرمت مداوم و طرح و نقشه کلی برای ساماندهی دارد‌.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بخشی از دیوار ضلع غربی قلعه دچار آسیب شده بود، اضافه کرد: طی عملیات مرمتی اخیر، خشت‌های فرو ریخته دیوار قلعه طبق قالب‌های اصلی آن، ساخته و جای‌گذاری شد.

نوروزی با اشاره به این که اثر مذکور متعلق به دوره اسلام میانه است، تصریح کرد: آثاری مربوط به دو‌ره‌های ایلخانی تا صفوی در آن یافت شده که نشانگر مورد استفاده بودن این بناها در دوره‌های یادشده است.

نوروزی تاکید کرد: سفال‌های مربوط به دوره ایلخانی که طی کاوش‌های انجام شده در قلعه یافت شده‌، پس از بررسی و مطالعه در مخزن اشیای آثار تاریخی این استان نگهداری می‌شود.

این قلعه تاریخی با استفاده از قلوه‌سنگ در 12‌ کیلومتری بندرعباس در روستای کمیز رودان بر روی صخره‌ای ساخته شده است. ساختمان قلعه دو هزار متر و وسعت آن با احتساب حصار دور، 18 هکتار‌ است.

پایان کار حصارکشی محوطه نخل ابراهیمی در میناب

معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان گفت: حصار کشی محوطه نخل ابراهیمی در راستای حفاظت از محوطه و سازه های کاوش شده به اتمام رسید.

نوروزی با بیان اینکه حفاظت به وسیله دیواره های بتونی انجام شده است، اظهار داشت: حصارها به ارتفاع 90 سانتی متر و هر قطعه به طول سه متر و در مجموع 830 متر که محیط محوطه را در برمی گیرد، انجام شد.

معاون میراث فرهنگی هرمزگان یادآور شد: قبل از اینکه این حفاظت صورت پذیرد تردد وسایل نقلیه، خصوصا موتورسواران بین روستایی باعث آسیب به محوطه می گردید که حصار کشی مانع از تردد وسایل نقلیه مذکور می شود.

نوروزی با اشاره به این که محوطه نخل ابراهیمی مربوط به دوره اشکانی می باشد، اظهار داشت: تاکنون چهار فصل کاوش شده است و امسال هم فصل پنجم آن انجام خواهد شد.

وی گفت: مبلغ اعتبار حصار کشی 700 میلیون ریال می باشد که از محل طرح های استانی تامین شده است.

محوطه نخل ابراهیمی در سال 85 و با شماره 16295 به ثبت رسیده است.