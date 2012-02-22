4 میلیون رای اولی در انتخابات/ 24 فرآیند انتخابات در سراسر کشور رایانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل وزارت کشور با اعلام این خبر افزود: فرمانداری های سراسر کشور امروز اسامی تایید صلاحیت شدگان نهایی انتخابات مجلس نهم را آگهی کردند و زمان تبلیغات از فردا ساعت 8 صبح در سراسر کشور آغاز می شود و تا 8 صبح روز یازدهم اسفندماه یعنی تا 24 ساعت قبل از انتخابات ادامه دارد. به عنوان وزیر کشور از داوطلبان و هوادارانشان می خواهم ضمن حفظ شور و نشاط انتخابات در فضایی رقابتی رعایت اخلاق انتخاباتی را مورد ملاحظه قرار دهند.

وزیر کشور با اعلام اینکه 3 میلیون و 960 هزار نفر رای اولی انتخابات مجلس در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند، گفت: بیش از دو میلیون از رای اولی ها را آقایان و بیش از یک میلیون و 900 هزار نفر آنها خانم ها هستند. کسانی که در 12 اسفند ماه 90 دارای 18 سال تمام هستند یعنی متولدین 12 اسفند ماه 72 به قبل می توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس نهم در هزار حوزه اصلی و فرعی که 207 حوزه اصلی است برگزار می شود، گفت: انتخابات در 14 حوزه اصلی و 14 استان که شامل 1395 حوزه است 100 درصد به صورت رایانه ای برگزار می شود. البته در سایر حوزه های رای گیری نیز 24 فرایند از انتخابات کاملا رایانه ای است و فقط فرایند بیست و پنجم است که در 1395 شعبه به صورت رایانه ای برگزار می شود.