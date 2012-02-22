شهرداری اردبیل به عوارض ساخت و ساز اماکن ورزشی تخفیف دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام لطف الله عبداللهی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر اردبیل با اشاره به احداث ساختمان هیئت تنیس استان اضافه کرد: شورای شهر و شهرداری اردبیل حداقل باید برای ساخت ساختمانهای اداری هیئتهای ورزشی تخفیف ویژه ای قائل شود.

وی عوارض شهرداری برای احداث ساختمان هیئت تنیس روی میز استان را یک میلیارد و 430 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این عوارض برای یک هیئت ورزشی که درآمد چندانی ندارد، هزینه سنگینی است.

عبداللهی با اشاره به ضرورت احداث ساختمان اداری برای این هیئت یادآور شد: برای ساماندهی هیئت تنیس احداث ساختمان آن از اولویتها است که اگر شورای شهر و شهرداری برای عوارض آن تخفیف دهد با تامین بودجه از استانداری و فدراسیون تنیس می توان ساختمان را احداث و در اختیار ورزشکاران قرار داد.

وی با بیان اینکه این ساختمان در سه طبقه احداث خواهد شد، تصریح کرد: هیئت تنیس استان هزار متر زمین در مرکز شهر در اختیار دار که تلاش می شود با همکاری نهادهای مربوطه ساختمان اداری این هیئت در آن احداث شود.

رئیس هیئت تنیس استان با بیان اینکه ساختمان هیئت تنیس شامل سالن ورزشی، طبقه اداری و مهمانپذیر خواهد بود، متذکر شد: با احداث این ساختمان و اجاره دادن مهمانپذیر آن می توان برای هیئت درآمد زایی و برای اهداف و برنامه های هیئت هزینه کرد.

وی با اشاره به ارزش ریالی زمین هیئت تنیس عنوان کرد: ارزش ریالی این زمین یک میلیارد ریال است و تاکنون برای احداث ساختمان اداری نیز یک میلیارد ریال از استانداری کمک هزینه دریافت کرده ایم.

