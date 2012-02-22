تولید چوب در گیلان یک راهبرد اساسی است/ لزوم توسعه صنوبرکاری در شمال

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید چوب می تواند فرصت شغلی مناسب با درآمد کافی برای تحصیل کنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی فراهم آورد.

وی همچنین با اشاره به اینکه عرصه های جنگلی نقشی حیاتی را در وجود و تداوم حیات بر روی کره زمین ایفا می کنند، اظهار داشت: پوشش درختی آنقدر اهمیت دارد که عرصه های وسیع پوشیده از جنگل برای هر کشور، موهبت و امتیاز قابل توجهی به حساب می آید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: بهره برداری چوبی از جنگلها در کنار مشکلات، معضلات اقتصادی و اجتماعی بی شمار حاکم بر عرصه ها از دلایل اصلی تخریب و نابودی جنگلها قلمداد می شود.

وی افزود: به دلیل محدودیت منابع تولید کننده غیر جنگلی به طور عمده صنوبر کاری ها و عدم خواست و توان افزایش واردات چوب و فرآوردههای آن به کشور چاره ای جزء افزایش توان تولید چوب در خارج از عرصه های جنگلی وجود ندارد.

رحمانی اظهارداشت: صنوبر کاری در ایران به ویژه شمال کشور قدمتی طولانی دارد و از دیر باز در کناره رودها، مسیرهای آبیاری، باغها، زمینهای کشاورزی و منازل روستایی این درختان سریع الرشد و زود بازده برای تولید چوب کاشته می شدند.

وی ادامه داد: صنوبرها گروه بزرگی از درختان خزان کننده هستند که رشد سریع داشته و به ارتفاع بالا می رسند، ارتفاع 18 متر طی 15 سال در اغلب گونه ها مشاهده شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: از چوب صنوبرها در صنایع کبریت سازی، نئوپان ( تخته خرده چوب )، فیبر، جعبه سازی همراه با چوب سوزنی برگان در صنایع کاغذ سازی، در ساختمانهای روستایی و اسکلت گلخانه ها استفاده می شود.

وی افزود: مصرف سرانه بالای چوب در کشور و عدم تکافوی آن از طریق جنگلها از یکطرف و خواص صنوبرها به دلیل تنوع گونه ها، رشد سریع و مصارف متفاوت چوب از نکاتی است که کشت صنوبرها را توجیه می کند.

رحمانی اظهارداشت: تنوع گونه ها در صنوبرها این امکان را فراهم کرده که بتوان بهترین ارقام را برای هر منطقه آب و هوایی انتخاب کرد.

وی تاکید کرد: از آنجائیکه صنوبرها از سریع الرشد ترین درختان با سازگاری اکولوژیکی بالا، می توانند بهترین جایگزین برای چوبهای جنگلی باشند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: چوب صنوبر به دلیل طول و ضخامت الیاف و رنگ سفید چوب درون، مرغوبتر از سایر درختان سریع الرشد است و در صنایع فرآوری کاربرد بیشتری دارد.

وی یادآور شد: تولید سالیانه چوب در جنگلهای طبیعی شمال در هر هکتار 2.5 متر مکعب است در حالیکه در زراعت چوب می توان به تولید ٢٠- ١۵ متر مکعب و بیشتر در هکتار دست یافت.