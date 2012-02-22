در رباط کریم/ 67 میلیون ریال به کلینیک های مددکاری اجتماعی پرداخت شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: مسئول واحد زنان و خانواده بهزیستی شهرستان رباط کریم از پرداخت 67 میلیون و 200 هزار ریال یارانه به کلینیک های مددکاری اجتماعی بابت پرونده های واگذاری خبر داد.