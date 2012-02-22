67 میلیون ریال به کلینیک های مددکاری اجتماعی پرداخت شد

کبری مرودشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین چهار بازدید نظارتی از کلینیک های مددکاری اجتماعی به منظور بررسی وضعیت پرونده های واگذاری انجام شده است.
وی با اشاره به مطلب فوق عنوان کرد: بازدید های انجام شده نقش به سزایی در ساماندهی این پرونده ها دارد.
این مسئول بررسی پرونده های مدد جویانی که به سایر مجتمع های بهزیستی شهرستان رباط کریم یا دیگر شهرستان ها منتقل شده اند را از دیگر اقدامات ساماندهی پرونده ها در ادره بهزیستی این شهرستان دانست و افزود: در این راستا تاکنون 58 پرونده مددجویان بهزیستی این شهرستان ساماندهی شده است.
مرودشتی در ادامه به بازدید از منازل و کمک برای رفع کاستی های خانواده های نیازمند اشاره کرد و افزود: تا کنون 229 بازدید از سوی اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم انجام شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: مسئولان بهزیستی تمام تلاش خود را در زمینه نابودسازی نیازمندی های زنان و خانواده های بی سرپرست اعمال خواهد کرد.
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