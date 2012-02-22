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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

در رباط کریم/

67 میلیون ریال به کلینیک های مددکاری اجتماعی پرداخت شد

67 میلیون ریال به کلینیک های مددکاری اجتماعی پرداخت شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: مسئول واحد زنان و خانواده بهزیستی شهرستان رباط کریم از پرداخت 67 میلیون و 200 هزار ریال یارانه به کلینیک های مددکاری اجتماعی بابت پرونده های واگذاری خبر داد.

کبری مرودشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین چهار بازدید نظارتی از کلینیک های مددکاری اجتماعی به منظور بررسی وضعیت پرونده های واگذاری انجام شده است.

وی با اشاره به مطلب فوق عنوان کرد: بازدید های انجام شده نقش به سزایی در ساماندهی این پرونده ها دارد.

این مسئول بررسی پرونده های مدد جویانی که به سایر مجتمع های بهزیستی شهرستان رباط کریم یا دیگر شهرستان ها منتقل شده اند را از دیگر اقدامات ساماندهی پرونده ها در ادره بهزیستی این شهرستان دانست و افزود: در این راستا تاکنون 58 پرونده مددجویان بهزیستی این شهرستان ساماندهی شده است.

مرودشتی در ادامه به بازدید از منازل و کمک برای رفع کاستی های خانواده های نیازمند اشاره کرد و افزود: تا کنون 229 بازدید  از سوی اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم انجام شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: مسئولان بهزیستی تمام تلاش خود را در زمینه نابودسازی نیازمندی های زنان و خانواده های بی سرپرست اعمال خواهد کرد.

کد مطلب 1541234

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