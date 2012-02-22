تشدید بازرسی واحدهای صنفی آذربایجان شرقی در آستانه نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست اعضای کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان شرقی گفت: در آستانه عید نوروز که تقاضای عمومی برای خرید کالا بیشتر می شود باید بازرسی از واحدهای صنفی و عرضه کننده این محصولات افزایش یابد.

وی با ابراز نارضایتی خود از کمیت و کیفیت بازرسی های صورت گرفته، افزود: بازرسی از واحدهای صنفی باید رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد و منجر به کنترل قانون شکنی ها شود.

استاندار آذربایجان شرقی با طبیعی خواندن بخشی از افزایش قیمت اقلام در روزها و ماه های گذشته به دلیل نوسانات ارزی، اظهار داشت: در عین حال باید دستگاه های مسئول از افزایش بی رویه قیمت ها ممانعت کرده و با اعمال برخی برنامه های پیشگیرانه، بازار را در حالت تعادل نگه دارند.

در این نشست، صادق نجفی رئیس سازمان بازرگانی و دبیر کمیسیون تنظیم بازار اذربایجان شرقی نیز ضمن ارائه گزارشی از بازرسی های صورت گرفته در یک ماه گذشته از واحدهای صنفی استان گفت: در این مدت 15 هزار و 853 مورد بازرسی صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد نشان می دهد.

به گفته نجفی، از مجموع بازرسی های صورت گرفته در یک ماه گذشته 950 پرونده تخلفاتی تشکیل شده و میزان کشف تخلفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش نشان می دهد.