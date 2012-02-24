فدراسیون اسکی حمایتی از ورزشکاران نمی کند/ 5 میلیون تومان هزینه اسکی در سال

سید مرتضی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر یک پیست تخصصی در ایران وجود ندارد و برای تمرین باید در شهرهای مختلف کشور که برف دارند را جستجو کنیم تا مکان مناسب را برای تمرین پیدا کنیم.



وی ادامه داد: کل تمرین مفید ما در طول سال یک ماه و نیم است در صورتی که ورزشکاران کشورهای دیگر کل سال را تمرین می کنند.

وی افزود: برف های تمرین اسکی خیلی نرم است و اصلاً برای تمرین مناسب نیست ولی کشورهای دیگر پیست های مخصوص با برف های کوبیده شده و آماده دارند.



5 میلیون تومان هزینه اسکی در سال می شود



این ورزشکار البرزی از هزینه بالای این رشته ورزشی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر تمام هزینه های این رشته ورزشی که پنج میلیون تومان در سال است بر عهده خودمان است و هیچ مسئولی کمک نمی کند.



وی ادامه داد: تجهیزات و وسایل اسکی بالا رفته به عنوان مثال خرید کفش اسکی حداقل 700 هزار تومان هزینه دارد.



این ورزشکار البرزی با اشاره به اینکه حدود 15 سال به علاقه به ورزش اسکی پرداخته است، اظهار داشت: اسکی ایران در سطح جهانی جایگاه خوبی ندارد و از کشورهایی همچون ژاپن نیز عقب تر است.