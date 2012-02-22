400 گفتمان دینی در رباط کریم و بهارستان برگزار شد

ابراهیم بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، عناوین کل گفتمان ها را عفاف و حجاب، اخلاق در خانواده، بصیرت افزایی، مهدویت، پاسخ به شبهات، شناخت فرقه های شیطان پرستی و انحرافی، زعامت حضرت مهدی و آسیب شناسی بیان کرد.

این مسئول در خصوص اعتبارات اختصاص یافته برای برگزاری این گفتمان های دینی مذهبی را مبلغی بالغ بر 320 میلیون ریال اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه، عفاف و حجاب نقش به سزایی در حفظ ارزش های اسلامی و دینی دارد، افزود: اگر این موضوع در کشور به طور گسترده رایج و اجرایی شود، آسیب های اجتماعی وارد به افراد کاهش و امنیت جامعه افزایش خواهد یافت.

این مسئول در رابطه با بصیرت افزایی بیان کرد: مثبت نگری در جامعه باعث پیشرفت و اعتماد به یکدیگر شده و سوق به سوی اتحاد را رقم خواهد زد.

بهمنی با بیان اینکه مهدویت مهم ترین بحث گفتمان ها بوده است بر تلاش روحانیون برای فرهنگ سازی این مهم بین جوانان تاکید کرد و گفت: از موضوع های مهمی که مسئولان دینی و فرهنگی کشور باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند، مطرح کردن بحث هایی مانند انتظار برای ظهور حق، عدالت، اسلام حقیقی و یافتن خود واقعی است.

وی جلوگیری از سوء استفاده های دشمنان اسلام را امری مهم تلقی کرد و افزود: این مهم با اشاعه فرهنگ های اصیل دینی و اسلامی بین همگان به ویژه نسل جوان محقق می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رباط کریم با توجه به پیدایش فرقه های شیطان پرستی و انحرافی تاکید کرد: جامعه اسلام باید از تفرقه دوری کند تا از رسوخ این فرقه ها جلوگیری شود.